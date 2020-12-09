Rıdvan Yılmaz'ın peşindeki üç dev

Beşiktaş'ta performansı giderek yükselen Rıdvan Yılmaz için üç kulüp temaslarda bulunuyor

Haber; Türkiye
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Rıdvan Yılmaz'ın peşindeki üç dev
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09 Aralık 2020 12:30
Sol bekte formayı kapan ve performansı giderek yükselen Rıdvan Yılmaz için üç kulüp devreye girdi.

Almanya'dan Schalke 04 ve Werder Bremen ile Portekiz'den Benfica'nın 19 yaşındaki oyuncuya talip oldu. Üç kulübün devre arasında Beşiktaş'a teklif yapması bekleniyor.

19 yaşındaki futbolcuya sürekli şans vererek gelişimine önemli katkı sağlayan teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa mücadelesinin ardından oyuncusunu onore etmeye devam etti.

Sergen Yalçın'ın, iyi bir maç çıkaran oyuncusuna, "Senden çok memnunum. Bu performansını devam ettirirsen A Milli Takım'ın EURO2020 kadrosunda sen de olursun" diyerek motive ettiği bildirildi.



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