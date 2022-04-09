Rıdvan Yılmaz: "Valerien Ismael çok başka"

Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rıdvan Yılmaz: 'Valerien Ismael çok başka'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2022 22:53
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Yılmaz, "Büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ederim. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Genç oyuncular olarak, 40 bin kişinin sizin adınızı bağırmasını hayal edersiniz. Bunu yaşadım. Onlar için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Yeni teknik direktörleri Valerien Ismael ile ilgili gelen soruya Rıdvan, "Yeni bir hocamız geldi, çok çalışıyoruz. Bize her şeyi öğretiyor. İnşallah böyle devam edeceğiz. Hocanın ikili ilişkisi çok iyi. Oyundan çıktığımda, Türkçesi yettiği kadar bana 'Harika' dedi." cevabını verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.