Rıdvan Yılmaz: "Taraftarı memnun ettiysem mutluyum"

Beşiktaş'ın genç ismi Rıdvan Yılmaz, Antalyaspor mağlubiyeti sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Rıdvan Yılmaz: 'Taraftarı memnun ettiysem mutluyum'
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13 Haziran 2020 23:15
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan 19 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz, 2-1'lik yenilginin ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Rıdvan, "Çok iyi mücadele ettik, galibiyet alsak çok sevinirdim. Çok gol kaçırdık, atsak farklı olabilirdi. Tecrübe kazandık, üzgünüm açıkçası." dedi.

Takımda kendisine ciddi bir destek olduğunu paylaşan genç oyuncu, "Ersin'e ve bana maçtan önce çok destek çıktılar takımdakiler. Sahada olumlu ve olumsuz hareketlerimde motivasyonumu yükseltmeye çalıştılar. Taraftarı memnun ettiysem, ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.



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