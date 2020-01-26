Rıdvan Yılmaz: "Şampiyon olmak istiyoruz"

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Göztepe maçının ardından açıklamalar yaptı

Haber; Sporx.com
Rıdvan Yılmaz: 'Şampiyon olmak istiyoruz'
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26 Ocak 2020 18:15
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Göztepe oldu.

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Rıdvan Yılmaz maçına ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Rıdvan Yılmaz, "Burada galip gelmek isterdik, takım olarak üzgünüz. Camiamız kötü bir süreçten geçiyor, umarım toparlanacağız, tekrar şampiyon olduğumuz seneler gibi oynayıp, şampiyon olmak istiyoruz. 10 seneden beri Beşiktaş'ın içerisindeyim, elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım, hocalarım bana güvendi, sağolsunlar, şans verdiler. Camiamıza uygun olursak, ne mutlu bana" sözlerini kullandı

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