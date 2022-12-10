'Rıdvan Yılmaz, Rangers'tan ayrılmayacak'

Beşiktaş'tan yaz transfer döneminde Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz için transfer açıklaması geldi.



Türkiye'ye geri döneceği haberleri çıkan milli futbolcu için menajeri Necdet Ergezen yaptığı açıklamada oyuncusunun Rangers'tan ayrılmaya niyeti olmadığını söyledi.



"AYRILMAYA NİYETİ YOK"



İskoç basınına konuşan Ergezen, "Rıdvan Yılmaz, Rangers'ın oyuncusu ve kulüpten ayrılmak gibi bir niyeti yok. Ayrılmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok ve hiçbir şey okumadım" dedi.



21 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlıklara da dikkat çeken Necdet Ergezen, "Sakatlıklar bu işin bir parçası ve Rıdvan geri dönecek. Kulübü seviyor, kulüp de onu seviyor" diye konuştu.



Milli oyuncusu, biri Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere Rangers'ta toplam 7 maçta sahaya çıktı.



Rıdvan Yılmaz'ın adı eski kulübü Beşiktaş ile birlikte Galatasaray ve Trabzonspor'la anılıyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ