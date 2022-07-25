Beşiktaş, genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transfer olduğunu duyurdu.



Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, milli futbolcu için 4 milyon euro bonservis, 2.250 bin euro bonus alınacağı ve sonraki satıştan da yüzde 20 pay şeklinde gerçekleştiği belirtildi.



İşte Beşiktaş'ın açıklaması:



Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.000.000 Avro garanti bedel , 2.250.000 Avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'sinin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.



5 YILLIK SÖZLEŞME



Rangers da, 21 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



RIDVAN YILMAZ: "HEYECANLIYIM"



Rıdvan Yılmaz da, transferinin açıklanması sonrası açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, "Rangers büyüklüğünde bir takıma katıldığım için mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanışmak için heyecanlanıyorum" dedi.



"Rangers, Avrupa'nın en iyileriyle rekabet edebileceğini gösterdi. Önümüzdeki meydan okumalar için heyecanlıyım" sözlerinin kullanan başarılı sol bek, İskoç ekibinin taraftarlarına da değindi ve, "Rangers taraftarı hakkında çok şey duydum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" sözlerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ