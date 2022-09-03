İskoçya Ligi'nin 6. haftasında Celtic, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katan Rangers'ı konuk etti. Celtic Park'ta oynanan Premiership derbisini ev sahibi 4-0 kazandı.



Celtic'in gollerini 8 ve 40. dakikalarda Liel Abada, 32. dakikada Jota ve 78. dakikada David Turnbull kaydetti.



RIDVAN YILMAZ KULÜBEDE KALDI



Rangers forması giyen milli sol bek Rıdvan Yılmaz, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



CELTIC 6'DA 6 YAPTI, RANFERS'IN İLK MAĞLUBİYETİ



Bu sonuçla birlikte 6'da 6 yapan Celtic, 18 puanla zirvede yer aldı. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Rangers ise 13 puanla 2. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Celtic, Livingston'u konuk edecek. Rangers ise deplasmanda Aberdeen ile karşı karşıya gelecek.







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