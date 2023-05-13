Rıdvan Yılmaz oynadı, Rangers 'Old Firm'i' kazandı

İskoçya Premier Ligi'nde Glasgow Rangers evinde Celtic'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Rıdvan Yılmaz oynadı, Rangers 'Old Firm'i' kazandı
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13 Mayıs 2023 18:03
İskoçya Premier Ligi'nde Michael Beale'nin ekibi Rangers ile ligde şampiyonluğunu ilan eden Angelos Postecoglou'nun yönetimindeki Celtic karşı karşıya geldi.

Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rangers 3-0 kazanırken golleri; 5. dakikada Todd Cantwell, 34. dakikada John Souttar ve 70. dakikada Fashion Sakala kaydetti. Rangers forması giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Rangers deplasmanda Hibernian ile karşılaşırken, şampiyon Celtic evinde St. Mirren'i konuk edecek.

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