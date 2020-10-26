Rıdvan Yılmaz: "Olumsuz havayı dağıttık"

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, takımla ilgili son duruma dair düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com
Rıdvan Yılmaz: 'Olumsuz havayı dağıttık'
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26 Ekim 2020 19:14
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, takımdaki kara bulutların dağıldığını ve önlerine baktıklarını söyledi.

Üst üste galibiyetler almaları gerektiğini söyleyen Rıdvan, "Tam kadro 10 gün geçirdik. Büyük camiaların maçları kazanması gerektiğini herkes biliyor, taraftar galibiyet bekliyor. Olumsuz bir hava vardı ama toparladık." ifadelerini kullandı.



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