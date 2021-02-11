Rıdvan Yılmaz ne zaman oynayacak?

Beşiktaş'ın Trabzonspor karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan ve Antalyaspor ile Konyaspor maçlarını kaçıran Rıdvan Yılmaz'dan müjdeli haber geldi. 19 yaşındaki sol bek, antrenmanlara başladı.
Dünkü idmanda bireysel çalışma yapan Rıdvan'ın, ligde pazartesi günü oynanacak olan Gençlerbirliği mücadelesine yetişmesi planlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da sağlık ekibine bu yönde talimat verdiği bildirildi.
Dünkü idmanda bireysel çalışma yapan Rıdvan'ın, ligde pazartesi günü oynanacak olan Gençlerbirliği mücadelesine yetişmesi planlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da sağlık ekibine bu yönde talimat verdiği bildirildi.