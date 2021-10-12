Rıdvan Yılmaz: "Mutluluğuma mutluluk eklendi"

A Milli Takımımızda Rıdvan Yılmaz, Letonya maçının ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Yılmaz: 'Mutluluğuma mutluluk eklendi'
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12 Ekim 2021 00:09
A Milli Takımımızda Rıdvan Yılmaz, Letonya'yı 2-1 yendiğimiz maçın sonrasında konuştu.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Rıdvan, "Mutluluğuma mutluluk eklendi. Çok önemli, çok güzel bir galibiyet. İhtiyaç duyuyorduk kazanmaya. Gol attıktan sonra ağladık, çok duygulandık. Sonuna kadar bırakmayacağız dedik, bırakmıyoruz. İnşallah Dünya Kupası'na da gideriz. Çok mutluyuz." dedi.

Ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden genç oyuncu, "Oyun gereği zaten 1-0 mağlup olduğumuz için elimizden geleni yaptık. O an ne gerekiyorsa onu yaptık. Galibiyet geldi, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.


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