Rıdvan Yılmaz: "Milli forma herkesin hayalidir"

A Milli Takım'da ilk resmi maçına çıkan Rıdvan Yılmaz, duygularını paylaştı.

Haber; Sporx.com
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Rıdvan Yılmaz: 'Milli forma herkesin hayalidir'
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05 Eylül 2021 00:04
A Milli Takımımızda ilk resmi maçına çıkan Rıdvan Yılmaz, Cebelitarık'ı 3-0 yendiğimiz maçın sonrasında konuştu.

Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen genç oyuncu, "İlk resmi maçımda kazandığımız için mutluyum. Herkesin hayalidir milli formayı giymek. İlk zamanlardaki kadar heyecanlı değilim. Yavaş yavaş alıştım buraya." dedi.

Hollanda maçında kazanmak istediklerini söyleyen Rıdvan, "Hollanda maçı onlar için de, bizim için de zor olacak. İnşallah kazanan taraf olacağız." ifadelerini kullandı.


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