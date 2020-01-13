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Rıdvan Yılmaz: "Maç yaklaştıkça heyecan artıyor"

A Milli Takımımızın sol beki Rıdvan Yılmaz, EURO 2020 hakkında konuştu.

Rıdvan Yılmaz: 'Maç yaklaştıkça heyecan artıyor'
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş ve A Milli Takımımızın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımdaki tecrübeli isimlerin gençlere destek olduğunu söyleyen Yılmaz, "Ağabeylerimiz biz gençlere destek oluyorlar. Biz gençler olarak birbirimize yakın olduğumuz için birbirimizle muhabbet ediyoruz. Ağabeylerimiz de bize destek oluyorlar. Ben heyecanlıyım, maçımız var. İlk gün heyecan vardı, sonra geçti ama maç yaklaştıkça heyecanım artıyor. Bu gece uyurum ama maça doğru bir heyecan olur." dedi.

5 yıl önce hayal kurduğunu söyleyen genç yıldız, "5 yıl önce küçüktüm, futbolu spor olarak yapıyordum. Buralara gelmek için hayal kuruyordum. Hayallerimin birçoğunu gerçekleştirdim, önemli olan buraya gelmek değil kalıcı olmak. Burada kalıcı olmak için çalışmaya devam edeceğim. Abilerimle biz burası için çok iyi hazırlandık, çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde Avrupa Şampiyonası'nda temsil edeceğiz. Burada olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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