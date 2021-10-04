Rıdvan Yılmaz: 'Kendimize inanıyoruz'

A Milli Takımımızın genç isimlerinden Rıdvan Yılmaz, kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Yeni teknik direktör Stefan Kuntz ile ilişkilerine değinen Rıdvan, "Ne zaman görev verilirse Milli takıma gelmek için hazırız. Görev verildiği anda yapmaya hazırız. Hocamız zaten hepimizle bire bir görüştü. Bize yaklaşımı çok iyi. Ben de ilk defa yabancı bir hocayla çalışacağım. İnşallah başarılı oluruz. Bize çok cana yakın davranıyor. Gençlerle çalıştığı için olabilir. Kendisi bize torunu olduğunu söyledi. İnşallah bize çok iyi yardımcı olacak." dedi.



Milli Takım için mücadele vereceğini kaydeden Rıdvan, "Forma bulup bulmamam önemli değil, milli takımın başarısı daha önemli. Formayı kim alırsa o elinden geleni yapacak. Kendimize inanıyoruz. Haaland ve Sörloth eksikleri var, önemli. Biz kendi oyunumuzu oynayıp galip gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Mutlu olmak için çalıştığını söyleyen genç futbolcu, "Üzüntüler de var, sevinçler de. Sevinçler ne kadar fazla olursa o kadar iyi. İnşallah futbol kariyerim boyunca hep sevinirim. Caner Ağabey ile Beşiktaş'ta birlikte çalıştım. Burada gördüğüm için mutlu oldum. Caner Ağabey'i çok severim. Hoca hangimize formayı verirse elinden geleni yapacaktır." diye konuştu.



