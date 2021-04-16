Rıdvan Yılmaz: "Kaybedilen bir şey yok, hala lideriz"

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Ankaragücü maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rıdvan Yılmaz: 'Kaybedilen bir şey yok, hala lideriz'
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16 Nisan 2021 21:24
Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözünü hatırlatan genç futbolcu, "Üzgünüz ama önümüzde 7 maç var. Sergen hocamız da söylemişti 'Kimse 8'de 8 yapamaz' diye. Kaybettiğimiz bir şey yok, hala lideriz. Puan olarak öndeyiz. Bu maçı unutup önümüze bakacağız." dedi.



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