Rıdvan Yılmaz'ın transfer stresi!

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Frankfurt ile kulübü arasındaki ödeme krizi sebebiyle stresli günler geçiriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Yılmaz'ın transfer stresi!
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03 Temmuz 2022 13:04
Beşiktaş'ın genç sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'a transfer olmak için gün sayarken kulüpler henüz ödeme takvimi konusunda anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş, Frankfurt'tan 3 milyon Euro peşin, 1 milyon Euro da taksit ödemesi isterken Almanlar bu yana yanaşmadı.

FRANKFURT'UN TAKSİT ÖNERİSİNE VETO

Frankfurt Kulübü, 1 milyon Euro peşin önerirken geri kalan tutarı ise taksitle ödemek istediğini Beşiktaş'a bildirdi. Ancak; Beşiktaş ise Frankfurt'un ödeme planını kabul etmedi. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.

RIDVAN YILMAZ'IN TRANSFER STRESİ

Öte yandan genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın, transfer sürecinin uzaması sebebiyle stresli olduğu ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi. Rıdvan, eğer görüşmeler sonuçlanmazsa Avusturya'da yapılacak ilk etap kampında kadroda yer alacak.



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