Beşiktaş'ın genç sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'a transfer olmak için gün sayarken kulüpler henüz ödeme takvimi konusunda anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş, Frankfurt'tan 3 milyon Euro peşin, 1 milyon Euro da taksit ödemesi isterken Almanlar bu yana yanaşmadı.
FRANKFURT'UN TAKSİT ÖNERİSİNE VETO
Frankfurt Kulübü, 1 milyon Euro peşin önerirken geri kalan tutarı ise taksitle ödemek istediğini Beşiktaş'a bildirdi. Ancak; Beşiktaş ise Frankfurt'un ödeme planını kabul etmedi. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.
RIDVAN YILMAZ'IN TRANSFER STRESİ
Öte yandan genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın, transfer sürecinin uzaması sebebiyle stresli olduğu ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi. Rıdvan, eğer görüşmeler sonuçlanmazsa Avusturya'da yapılacak ilk etap kampında kadroda yer alacak.
FRANKFURT'UN TAKSİT ÖNERİSİNE VETO
Frankfurt Kulübü, 1 milyon Euro peşin önerirken geri kalan tutarı ise taksitle ödemek istediğini Beşiktaş'a bildirdi. Ancak; Beşiktaş ise Frankfurt'un ödeme planını kabul etmedi. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.
RIDVAN YILMAZ'IN TRANSFER STRESİ
Öte yandan genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın, transfer sürecinin uzaması sebebiyle stresli olduğu ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi. Rıdvan, eğer görüşmeler sonuçlanmazsa Avusturya'da yapılacak ilk etap kampında kadroda yer alacak.
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