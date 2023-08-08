Rıdvan Yılmaz'ın sakatlık haberini hocası verdi!

Glasgow Rangers'ta forma giyen Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, sakatlık yaşadı.
İskoç ekibinin Şampiyonlar Ligi elemelerinde Servette ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Michael Beale oyuncusu hakkında bilgi verdi.
Beale, 22 yaşındaki sol bekin 10 gün sahalardan uzak kalacağını belirterek, ''Rıdvan Yılmaz'ın ufak bir sakatlığı var Morton maçında sahalara dönecek'' ifadelerini kullandı.
İskoç ekibinin Şampiyonlar Ligi elemelerinde Servette ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Michael Beale oyuncusu hakkında bilgi verdi.
Beale, 22 yaşındaki sol bekin 10 gün sahalardan uzak kalacağını belirterek, ''Rıdvan Yılmaz'ın ufak bir sakatlığı var Morton maçında sahalara dönecek'' ifadelerini kullandı.