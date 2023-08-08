Rıdvan Yılmaz'ın sakatlık haberini hocası verdi!

İskoçya Ligi ekiplerinden Glasgow Rangers forması giyen Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz sakatlığı sebebiyle 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Yılmaz'ın sakatlık haberini hocası verdi!
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08 Ağustos 2023 15:54
Glasgow Rangers'ta forma giyen Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, sakatlık yaşadı. 

İskoç ekibinin Şampiyonlar Ligi elemelerinde  Servette ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Michael Beale oyuncusu hakkında bilgi verdi.

Beale, 22 yaşındaki sol bekin 10 gün sahalardan uzak kalacağını belirterek,  ''Rıdvan Yılmaz'ın ufak bir sakatlığı var Morton maçında sahalara dönecek'' ifadelerini kullandı.





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