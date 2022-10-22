Beşiktaş'tan İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'dan kötü bir haber geldi. Rangers'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, milli futbolcunun durumu hakkında konuştu.



RIDVAN YILMAZ KAÇ HAFTA YOK?



Dundee maçında dizinden sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz'ın durumu hakkında açıklama yapan Hollandalı çalıştırıcı, "Rıdvan Yılmaz dizine aldığı darbe ile sakatlandı. Oynayıp oynayamayacağını görmek için bir değerlendirme yaptık. Ama Livingston maçında durumu şüpheli. Hatta tek şüpheli o. Ligde 1 kez 11'de oynadı. Ama sakatlığını çok uzun sürmeyeceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.



BU SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?



Rıdvan Yılmaz bu sezon Rangers'ta lig, lig kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 4 maçta 188 dakika süre almış ve 1 asist üretmişti. Transferde Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan futbolcunun Rangers'ta kalacağını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst geride bıraktığımız günlerde duyurmuştu.



