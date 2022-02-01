Rıdvan Yılmaz'ın menajerinden transfer açıklaması!

Rıdvan Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, genç oyuncunun hayalinin Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi.

, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Yılmaz'ın menajerinden transfer açıklaması!
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01 Şubat 2022 13:29
Rıdvan Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen A Spor'a özel açıklamalar yaptı.

Ergezen yaptığı açıklamada, "Rıdvan ve Beşiktaş arasında Finansal konularla ilgili olarak iki tarafında mutlu olabileceği bir formül üretiriz hep birlikte. Rıdvan'a Avrupa'dan gelen teklifler var. Beşiktaş bunu değerlendirecektir. Rıdvan'ın Beşiktaş'tan ayrılması durumunda zaten kontrat uzatmakla ilgili bir konu otomatik olarak ortadan kalkar. Beşiktaş'ta kalacaksa da yeni bir formül üretiriz." dedi

Rıdvan'ın 3 hayalinden birinin Avrupa olduğunu belirten menajer, "Rıdvan'ın hayali Avrupa'da oynamak. 3 hayali vardı: Beşiktaş'ta oynamak, Milli formayı giymek. Bir hayali daha kaldı." diyerek sözlerini noktaladı.

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