Rıdvan Yılmaz'ın hocası gönderildi

Beşiktaş'tan sezon başında Rıdvan Yılmaz'ın transfer olduğu Glasgow Rangers, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolları ayırdı.

, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Yılmaz'ın hocası gönderildi
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21 Kasım 2022 14:05
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın da formasını giydiği İskoç ekibi Glasgow Rangers, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İskoçya'nın köklü ekiplerinden biri olan Rangers'tan yapılan açıklamada, "Maalesef son aylardaki sonuçlar ve performanslar beklentileri karşılamadı ve yönetim kurulu bugün yöneticinin sözleşmesinin feshedilmesine karar verdi. Yeni menajer arayışı şu anda devam ediyor" denildi.

Sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz Bronckhorst yönetiminde fazla forma şansı bulamamıştı.

 

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