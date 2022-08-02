Rıdvan Yılmaz ilk maçında gülemedi

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İskoç ekibi Rangers, Belçika temsilcisi Saint-Gilloise'ye konuk oldu.



Den Dreef'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi Saint-Gilloise 2-0 kazanarak tur için avantajlı skoru elde etti.



Mücadelede Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıkarken Saint-Gilloise'in gollerini 27'de Teuma ve 76'da Vanzeir kaydetti. Rıdvan Yılmaz 67. dakikada Barisic'in yerine oyuna dahil oldu.



İki takımın karşı karşıya gelip tur mücadelesi vereceği ikinci maç 9 Ağustos'ta Ibrox Stadı'nda oynanacak.



Şampiyonlar Ligi elemelerinde günün oynanan diğer maçları ve sonuçlar ise şöyle:



Sheriff 1-2 Viktoria Plzen

Ludogorets 1-2 Dinamo Zagreb

Monaco 1-1 PSV

Benfica 4-1 Midtjylland





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