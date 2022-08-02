Rıdvan Yılmaz ilk maçında gülemedi

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Rangers, deplasmanda Saint-Gilloise'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Rıdvan Yılmaz ilk maçında gülemedi
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02 Ağustos 2022 23:53
Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İskoç ekibi Rangers, Belçika temsilcisi Saint-Gilloise'ye konuk oldu.

Den Dreef'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi Saint-Gilloise 2-0 kazanarak tur için avantajlı skoru elde etti.

Mücadelede Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıkarken Saint-Gilloise'in gollerini 27'de Teuma ve 76'da Vanzeir kaydetti. Rıdvan Yılmaz 67. dakikada Barisic'in yerine oyuna dahil oldu.

İki takımın karşı karşıya gelip tur mücadelesi vereceği ikinci maç 9 Ağustos'ta Ibrox Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde günün oynanan diğer maçları ve sonuçlar ise şöyle:

Sheriff 1-2 Viktoria Plzen
Ludogorets 1-2 Dinamo Zagreb
Monaco 1-1 PSV
Benfica 4-1 Midtjylland

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