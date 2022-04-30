Rıdvan Yılmaz için soluk soluğa pazarlık

Beşiktaş ile Torino arasındaki Rıdvan Yılmaz pazarlıkları kıran kırana geçiyor.



20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak adına ilk olarak bonuslar dahil 5 milyon Euro teklif eden İtalyan ekibi, siyah-beyazlıların sonraki satıştan pay talebi doğrultusunda %10 önerisini getirmişti. Ancak Beşiktaş tarafından hem peşin miktarı hem de sonraki satıştan pay oranı az bulunarak kabul edilmemişti.



Bu gelişmenin ardından Çizme ekibi rakamsal açıdan değişikliğe gitmese de peşin tutarını 3'ten 4 milyon Euro'ya çıkardı. Sonraki satıştan pay oranını ise Beşiktaş'ın istediği gibi %20'ye yükseltti. Görüşmelerin devam ettiği belirtildi.



İTALYA'DA FORMA GİYEN TÜRK FUTBOLCULAR

- Hakan Çalhanoğlu (İnter)

- Merih Demiral (Atalanta)

- Mert Müldür (Sassuolo)

- Kaan Ayhan (Sassuolo)

- Koray Günter (Verona)

- Emre Güral (Crotone)





