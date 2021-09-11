Rıdvan Yılmaz: "Hücum hattımıza maşallah"

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçın sonrasında Rıdvan Yılmaz konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rıdvan Yılmaz: 'Hücum hattımıza maşallah'
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11 Eylül 2021 22:30
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren genç futbolcu, "Maç maç gidiyoruz. Önce Malatya maçına odaklandık, sıra Dortmund'da. Bu galibiyet moral oldu, inşallah daha iyi olacağız. Dortmund maçında elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Yeni hücum hattıyla ilgili görüşü sorulan Rıdvan, "Hücum hattımızın hepsine maşallah, ne diyeyim yani." ifadelerini kullandı.


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