Rıdvan Yılmaz: 'Hücum hattımıza maşallah'

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu.



Karşılaşmayı değerlendiren genç futbolcu, "Maç maç gidiyoruz. Önce Malatya maçına odaklandık, sıra Dortmund'da. Bu galibiyet moral oldu, inşallah daha iyi olacağız. Dortmund maçında elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.



Yeni hücum hattıyla ilgili görüşü sorulan Rıdvan, "Hücum hattımızın hepsine maşallah, ne diyeyim yani." ifadelerini kullandı.



