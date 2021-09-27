Rıdvan Yılmaz: 'Hocamızın dediği gibi yapacağız'

Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi Rıdvan Yılmaz, Ajax maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'a karşı iyi oynayıp kazanamadıklarını belirten Rıdvan Yılmaz, eksiklere rağmen Ajax maçını kazanmak istediklerini söyledi.



Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:



"Gruptaki ikinci maçımız. Önemli bir deplasmana gidiyoruz. Orada galip gelmek istiyoruz. Borussia Dortmund'a karşı iyi mücadele ettik, iyi de oynadık ama skoru bulamadık. Eksikliklerimiz var ama İnşallah bu maçta elimizden geleni yapacağız. Hocamızın dediği gibi biz elimizden gelen mücadeleyi verip sonuca ondan sonra bakacağız. İnşallah galip geliriz."



