Rıdvan Yılmaz: "Hocamız bana "İleri çık" dedi"

A Milli Takımımızın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Cebelitarık maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Rıdvan Yılmaz: 'Hocamız bana 'İleri çık' dedi'
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13 Kasım 2021 22:12
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Rıdvan Yılmaz, çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rıdvan, milli takıma alışmaya başladığını belirterek, "Sonuç olarak Şenol (Güneş) hocamız zamanında ilk defa mili takıma gelmiştim. İlk başta heyecanım vardı. Burada zaman geçirdikçe heyecanımı yendim diyebilirim. Oyuna ilk girdiğimde adapte olmam gerekiyordu. O yüzden geride bekledim. Kenan (Koçak) hoca atağa çıkmamı söyledi. Onun sayesinde de gerekeni yaptığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Maç içinde bir yandan da kulaklarının Norveç-Letonya karşılaşmasında olduğunu aktaran Rıdvan, "Onlar gol attı, ofsayt oldu. Burak ağabey bana, "İleri git." diye bağırıyordu. Maç bitti, yendiler zannettim. Meğer 0-0 bitmiş. Ayaklarımız yere basıp, sakin bir şekilde Karadağ maçını da kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Maçın ardından soyunma odasında da büyük sevinç yaşadıklarını dile getiren genç futbolcu, "İçerisi çok güzeldi. Abdülkadir Ömür ağabey sağ olsun bize Trabzon havası açtı. Onunla eğlendik, en iyi şekilde zaman geçirdik. Hepimiz çok gururlu ve mutluyuz. İnşallah aynı şeklide devam eder." değerlendirmesinde bulundu.


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