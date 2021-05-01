Rıdvan Yılmaz: "Hislerim tarif edilmez"

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Yılmaz: 'Hislerim tarif edilmez'
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01 Mayıs 2021 22:35
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Hatayspor karşısında alınan 7-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Paha biçilemez bir mutluluk olduğunu dile getiren genç futbolcu, "Çok mutluyum. Bu hisler tarif edilmez. Galatasaray maçında da söyledim. Paha biçilmez. 12 yılımı verdiğim Beşiktaş'la gol attım. İnşallah daha güzel olacak her şey." dedi.

Gol attığı için gözleri dolduğunu söyleyen Rıdvan, "Ersin benim 10 yıllık arkadaşım. Hep birlikteyiz tesiste, yemekte. Onun başarısı benim de başarım. Çok güzel dostluğumuz var. Burada herkes beni seviyor, ben onları seviyorum. Gözlerim doldu gol attığım için. İnşallah daha nicelerini atarım." ifadelerini kullandı

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