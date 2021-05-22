Rıdvan Yılmaz: 'Hayallerimi gerçekleştirdim'

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmaları için Antalya'ya gelen ay-yıldızlı futbolculardan Rıdvan Yılmaz, gruptan çıkacaklarına inandıklarını söyledi.



Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'tan milli takım kadrosuna davet edilen Rıdvan Yılmaz, sezonu iki kupa ile tamamladıkları için çok mutlu olduklarını belirerek, "Ben de iki kupa kazandığım için çok mutluyum. İlk sezonumda böyle bir şampiyonluk yaşadığım için hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası... Ardından milli takımdan davet gibi güzel bir haber aldım. Hayallerimi gerçekleştirdim. Çok mutluyum. Şimdi sezonumuz bitti, milli takıma odaklanacağız. Şenol hoca ile birlikte çalışıp, ülkemizi en iyi şekilde Avrupa'da temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Rıdvan, İtalya ile oynanacak açılış maçı hakkında ise "Şenol hoca yönetiminde takım olarak iyi hazırlanacağız, benim için bir tecrübe olacak ama inşallah galip geleceğiz." diye konuştu.



Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarına da değinen 20 yaşındaki futbolcu, "Çok keyifliydi, tabii ki de yorulduk. Koca bir sezonu geride bıraktık, inşallah daha böyle nice şampiyonluklar yaşarız." ifadelerini kullandı.



Rıdvan, şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıktığı şarkıyla ilgili ise "Benim şarkım normaldi. Sagopa Kajmer'i sevdiğim için onu tercih ettim." şeklinde konuştu.



