Rıdvan Yılmaz: "Çok iyi çalışmıştık, olmadı"

Beşiktaş'ın genç yeteneği Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri derbi sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rıdvan Yılmaz: 'Çok iyi çalışmıştık, olmadı'
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14 Mart 2022 23:09
Beşiktaş'ın sol kanat oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Rıdvan, "Galatasaray derbisine çok iyi çalıştık, ancak bir türlü istediğimiz gibi yapamadık. gerçekten üzgünüz." dedi.

Genç oyuncu, 78. dakikada oyuna girip sol açığa geçti ve 85. dakikada takımının tek golünü kaydetti.

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