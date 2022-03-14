Rıdvan Yılmaz: 'Çok iyi çalışmıştık, olmadı'

Beşiktaş'ın sol kanat oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.
Rıdvan, "Galatasaray derbisine çok iyi çalıştık, ancak bir türlü istediğimiz gibi yapamadık. gerçekten üzgünüz." dedi.
Genç oyuncu, 78. dakikada oyuna girip sol açığa geçti ve 85. dakikada takımının tek golünü kaydetti.
Rıdvan, "Galatasaray derbisine çok iyi çalıştık, ancak bir türlü istediğimiz gibi yapamadık. gerçekten üzgünüz." dedi.
Genç oyuncu, 78. dakikada oyuna girip sol açığa geçti ve 85. dakikada takımının tek golünü kaydetti.