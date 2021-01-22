Beşiktaş'ta geçen sezonun ikinci devresiyle birlikte sol bekte forma şansı bulmaya başlayan Rıdvan Yılmaz, üzerine katarak devam ediyor. Sezon başında Alanya'dan alınan Fabrice N'Sakala, Rıdvan'ın harika performansı sebebiyle son 2 maçtır ligde forma giyemiyor. Karagümrük karşısında yabancı kontenjanı sebebiyle N'Sakala, kadroya bile giremezken Rıdvan, Galatasaray derbisinin ardından yine ilk 11'deki yerini aldı.Derbide, Josef de Souza'nın takımını öne geçiren golünün pasını veren (ligde ilk asistiydi) Rıdvan, dün de 66'da Larin'in attığı golde soldan ceza sahasına girdi ve Kanadalı oyuncuya asisti yaptı. Böylece üst üste ikinci asistini yapan 19 yaşındaki futbolcu, sol bek konusunda sıkıntı yaşayan A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e bu performansıyla bir kez daha teknik mesajı gönderdi. Rıdvan'ın böyle oynamaya devam etmesi halinde, EURO 2020 kadrosuna da girmesi yüksek ihtimal gözüküyor.