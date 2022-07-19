Rıdvan Yılmaz'a sağlık kontrolü

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri devam ediyor. Frankfurt'a transferi iptal olan Rıdvan Yılmaz kontrolden geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rıdvan Yılmaz'a sağlık kontrolü
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19 Temmuz 2022 15:23
Beşiktaş'tan Eintracht Frankfurt'a transfer olması beklenen ancak; kulüpler arasındaki ödeme planındaki anlaşmazlık sebebiyle takımın kampına katılan Rıdvan Yılmaz, sağlık kontrolünden geçirildi.

RIDVAN YILMAZ KONTROLDEN GEÇTİ

Rıdvan Yılmaz, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Rıdvan Yılmaz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

ANTRENMANLARDA İSTEKLİ

Öte yandan Rıdvan Yılmaz, antrenmanlarda istekli görüntüsüyle dikkatleri çekti. Kampa katıldığı ilk günlerde morali çok bozuk olan Yılmaz'a teknik heyet destek vermişti. Rıdvan Yılmaz'ın adı transferde Torino ile de anıldı.



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