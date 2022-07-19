RIDVAN YILMAZ KONTROLDEN GEÇTİ

ANTRENMANLARDA İSTEKLİ

Beşiktaş'tan Eintracht Frankfurt'a transfer olması beklenen ancak; kulüpler arasındaki ödeme planındaki anlaşmazlık sebebiyle takımın kampına katılan Rıdvan Yılmaz, sağlık kontrolünden geçirildi.Rıdvan Yılmaz, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Rıdvan Yılmaz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.Öte yandan Rıdvan Yılmaz, antrenmanlarda istekli görüntüsüyle dikkatleri çekti. Kampa katıldığı ilk günlerde morali çok bozuk olan Yılmaz'a teknik heyet destek vermişti. Rıdvan Yılmaz'ın adı transferde Torino ile de anıldı.