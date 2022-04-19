Rıdvan Yılmaz'a İngiltere'den ciddi talip!

Beşiktaş'ın 'öz kaynak' düzeninde yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Rıdvan Yılmaz, Siyah-Beyazlılar'da gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına girdi. 20 yaşındaki yıldızın en ciddi talibi ise Leicester City.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLE TARKADAŞ OLUYOR



Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği İngiliz ekibi, genç sol beki yakın takibe aldı ve sezon sonunu bekliyor. İngiliz basınına yansıyan haberlerde; Leicester'ın Rıdvan transferinde ısrarcı olduğu ve yaz transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katacağı yazıldı.



RODGERS'IN LİSTESİNDE İLK SIRADA



Akşam Gazetisi'nin haberine göre, "Leicester bu yaz Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan'ı kadrosuna katacak gibi görünüyor. Avrupa'ın çeşitli kulüplerinden de 20 yaşındaki oyuncuya ilgi var. Sözleşmesi 2023'te bitecek. Beşiktaş'ta gösterdiği etkileyici performansla Brendan Rodgers'ın listesinin başında yer alıyor. Rodgers, Beşiktaş'ın sol bekinin sıkı bir hayranı ve finansal açıdan Leicester için mantıklı bir hamle olabilir. Yılmaz, savunmada birçok rolü oynayabilecek yeteneğe sahip. Gelişi, Leicester'a çok ihtiyaç duyulan taktiksel esneklik kazandıracaktır. Tilkiler yaz aylarında kadrolarını yenileyecek. 8.35 milyon sterlin (10 milyon euro) Rıdvan'ı almak için yeterli olacak. Türk devi uygun teklif geldiği anda satmaya hazırlanıyor. Yeniden satış değeri olmayan deneyimli oyunculara büyük paralar harcamak yerine, kulübün Rıdvan gibi genç isimlere yatırım yapması daha mantıklı" denildi.



BEŞİKTAŞ KAYNAK İÇİN SATMAYA SICAK



Stuttgart ve Torino'nun da listesinde yer alan Rıdvan Yılmaz için Leicester'ın Çağlar'dan da bilgi aldığı belirtildi. Mali anlamda sıkıntılı olan Beşiktaş, yeni transferlere kaynak oluşturmak için oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.



RIDVAN YILMAZ'IN KARNESİ



Bu sezon Beşiktaş'la Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa olmak üzere 30 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 2 bin 223 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu bu sürede, 3 gol atıp, 4 de asist yaptı.





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