Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe Galatasaray maçı tahmini, yorumları

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta, yapılan 2 maçla tamamlandı.



Ligde bugün oynanan maçlarda Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1, Akhisarspor da evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.



Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Medipol Başakşehir puanını 21 yaparak liderliğe yükseldi. Haftaya 19 puanla lider giren Galatasaray, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilerek averajla 3. sıraya geriledi.



Deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa puanını 19'a çıkardı ve averajla 2. sırada yer aldı. Beşiktaş ise Çaykur Rizespor karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 18 yaptı ve 4. sıraya yerleşti.



Sahasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen ve Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, haftayı 9 puanla 15. sırada bitirdi.





Rıdvan Dilmen,derbisi öncesinde değerlendirmeler yaptı. Kritik maç hakkında yorumlar yapan Rıdvan Dilmen, hangi takımı bir adım önde gördü? İşte detaylar...Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de bugün oynanacak kritik derbi hakkında önemli yorumlar yaptı. Peki Rıdvan Dilmen ne konuştu? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Heyecanlı bir haftasonu bizi bekliyor. Hava da güzel. İki takımın da eksikleri var. İki takım da formsuz. Galatasaray'ın ev sahibi avantajı var. Fenerbahçe için bir özür maçı olacak. En büyük avantajları Cocu'nun olmaması.Skoru konuşmak için çok erken. Serdar Aziz ve Fernando dışındaki oyuncuların iyileşeceğini düşünüyorum. Tabii Nagatomo'nun da sakatlığı sürpriz oldu.Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.2 Kasım Cuma günü saat 21.00'de oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Galatasaray-Fenerbahçe maçı 2 Kasım Cuma günü saat 21.00'den itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.Galatasaray'da bir çok futbolcu sakatlık problemi yaşıyor.Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Fernando Reges'in yanı sıra ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.Evkur Yeni Malatyaspor maçında baş dönmesi yaşayan Younes Belhanda ile ayağına darbe alan Martin Linnes ise kritik müsabakada sahadaki yerini alabilecek.Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek oyuncusu Mariano Filho cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkamayacak.Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı ekip, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano'dan da yararlanamayacak.Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlubiyet yaşamadı.Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.Galatasaray, evindeki son 24 lig maçının 22'sini kazanırken, ikisinden beraberlikle ayrıldı.Galatasaray, sakatlıklarla boğuştuğu son dönemde yaptığı 6 resmi maçın sadece 2'sini kazanabildi.Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde yaptığı müsabakalarda ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray, Bursaspor ve Schalke 04 ile berabere kaldı, Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor'a yenildi.Galatasaray'da özellikle hücum hattındaki sakatlıklar gol yollarında etkisizliğe neden oldu.Sarı-kırmızılı ekip, son 6 resmi maçında meşin yuvarlağı sadece 3 kez ağlara yolladı.Galatasaray, kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor müsabakaları ile berabere biten Bursaspor maçında birer kez fileleri havalandırdı.Sarı-kırmızılılar, mağlup olduğu Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere kaldığı Schalke 04 maçlarında ise gol bulamadı.Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 3. kez teknik direktörle yolların ayrıldığı takımla karşılaşacak.Sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor ile Safet Susic, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile de Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasından sonra karşılaştı. İki takım da Galatasaray'a karşı antrenörlerin yönetiminde mücadele etti.Galatasaray'ın karşılaşacağı Fenerbahçe'de de hafta sonunda Hollandalı teknik adam Phillip Cocu görevden alındı. Derbi maçta sarı-lacivertli ekip yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde sahaya çıkacak.Galatasaray, tarihi rekabet içinde olduğu rakibi Fenerbahçe'ye karşı son 7 Süper Lig maçını kazanamadı.Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında son lig galibiyetini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı.Ligde Fenerbahçe'yi 4 yıldır mağlup edemeyen sarı-kırmızılılar, son 7 derbide 3 mağlubiyet yaşarken 4 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.Galatasaray, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 5 derbide gol atamadı.Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ağlarını son olarak 2015-2016 sezonunda 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta 83. dakikada Olcan Adın'la havalandırdı.İki ekip arasında 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında yapılan tek maç ile geçen sezon oynanan iki müsabaka, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, 2016-2017 sezonundaki maçlarda ise rakibine 2-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren, 10. hafta sonunda 9 puanda kalan ve küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada bulunan sarı-lacivertliler, derbide çıkış arayacak.MKE Ankaragücü'ne geçen hafta sahasında 3-1 kaybettikten sonra teknik direktörü Phillip Cocu'yla yollarını ayıran Fenerbahçe, derbiye yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde çıkacak.Türk Telekom Stadı'ndaki derbi saat 21.00'de başlayacak.Fenerbahçe'de bir cezalı, 4 sakat futbolcu olmak üzere 5 isim Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İslam Slimani, derbide takımını yalnız bırakacak.Sakatlığı devam eden Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de Türk Telekom Stadı'nda görev yapamayacak.Fenerbahçe, 2002-2003 sezonundan sonraki en kötü kazanamama serisini yaşıyor.Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta da kazanamayan Fenerbahçe, 2002-2003'te üst üste 9 karşılaşmada galip gelememişti.Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyasor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonraki 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe, ligdeki 46 günlük galibiyet hasretine de derbide son vermeye çalışacak.Fenerbahçe, Süper Lig'de son 4 maçında sadece bir gol atabildi.Son 4 maçta Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'a gol atamayan Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne ise rakibinin kendi kalesine attığı golle fileleri havalandırabildi.Bu sezon attığı 7 golle ligin en az gol atan 3 takımından biri olan Fenerbahçe'nin bu performansı da derbi öncesi dikkati çekiyor.Fenerbahçe, karşılaşacağı Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmiyor.Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son lig yenilgisini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı. Ligde rakibine 4 yıldır kaybetmeyen Fenerbahçe, son 7 derbide 3 galibiyet alırken, 4 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı.Fenerbahçe, Galatasaray'a Süper Lig'de oynadığı son 5 derbide de gol atma şansı vermedi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ağlarını son olarak 2015-2016 sezonunda 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta 83. dakikada Olcan Adın'la havalandırdı.Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda son golünü ise 4.5 yıl önce yedi. Kendi sahasında Fenerbahçe'ye son 3 derbidir gol atamayan Galatasaray, taraftarı önünde sarı-lacivertli fileleri son olarak 18 Ekim 2014'te 2-1 kazandıkları maçta Wesley Sneijder'le havalandırmıştı.