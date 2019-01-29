Rıdvan Dilmen'den transfer iddiası! Galatasaray ve Beşiktaş...

, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programındavegündemindeki konuları değerlendirdi.Fatih Terim, öyle bir konuştu ki yönetim kurulunu transfere mecbur bıraktı. İstifa sözü, Mustafa başkanı çok zor durumda bıraktı. Artık kesin transfer yapmak zorunda.Ozan için 11 milyon iyi para. Hoca, belki biz Ozan'dan 30 kazanırız diye düşündü. Belki de Stuttgart bir projeydi, daha iyi yerlere gidecek.Alan konularında istem dışı gelişmeler olmuş. Gol kralı, Fatih Terim'in takımından çıktı, Ozan'ı Fatih Terim çıkarttı. Garry Rodrigues, Terim yönetiminde çıkışa geçti.Quaresma'nın gittiğini biliyorum. Beşiktaş, olayı ekonomiye çevirmiş durumda. 15 tane maçı kalmış. Gelirler de azalacağı için tasarruf moduna girdi. Vagner Love'a 900 bin euro vermişler alacakları için. Malesef kulüplerimiz artık bu duruma geldi. Beşiktaş, Babel'i, Quaresma'yı satarak hedef küçülttü.Zirvede Başakşehir ile Galatasaray baş başa kalacak gibi gözüküyor. Galatasaray da bu yüzden alayım bir forvet, bitireyim işi diyor.