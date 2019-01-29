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Rıdvan Dilmen'den transfer iddiası! Galatasaray ve Beşiktaş...

Rıdvan Dilmen, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer çalışmalarını değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com
Rıdvan Dilmen'den transfer iddiası! Galatasaray ve Beşiktaş...
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29 Ocak 2019 01:14
Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki konuları değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Fatih Terim, öyle bir konuştu ki yönetim kurulunu transfere mecbur bıraktı. İstifa sözü, Mustafa başkanı çok zor durumda bıraktı. Artık kesin transfer yapmak zorunda.

30 KAZANIRIZ DİYORDU

Ozan için 11 milyon iyi para. Hoca, belki biz Ozan'dan 30 kazanırız diye düşündü. Belki de Stuttgart bir projeydi, daha iyi yerlere gidecek.

İSTEM DIŞI GELİŞMELER OLMUŞ

Alan konularında istem dışı gelişmeler olmuş. Gol kralı, Fatih Terim'in takımından çıktı, Ozan'ı Fatih Terim çıkarttı. Garry Rodrigues, Terim yönetiminde çıkışa geçti.

BEŞİKTAŞ HEDEF KÜÇÜLTTÜ

Quaresma'nın gittiğini biliyorum. Beşiktaş, olayı ekonomiye çevirmiş durumda. 15 tane maçı kalmış. Gelirler de azalacağı için tasarruf moduna girdi. Vagner Love'a 900 bin euro vermişler alacakları için. Malesef kulüplerimiz artık bu duruma geldi. Beşiktaş, Babel'i, Quaresma'yı satarak hedef küçülttü.

ZİRVEDE BAŞ BAŞA KALIRLAR

Zirvede Başakşehir ile Galatasaray baş başa kalacak gibi gözüküyor. Galatasaray da bu yüzden alayım bir forvet, bitireyim işi diyor.

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