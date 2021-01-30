Rıdvan Dilmen'den Şampiyonlar Ligi uyarısı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Şampiyonlar Ligi'nde 2024 yılında değişecek statüye dikkat çekerken, Türkiye'nin 3 yıl içinde ilk 10 ülke arasına girmesi gerektiğini söyledi. Dilmen, bununun gerçekleşmemesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne direk gitme ihtimalinin kalmayacağını hatırlattı.



Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada "Şampiyonlar Ligi formatının değiştirilmesi söz konusu. Haberi düştü ama kimse ciddiye almıyor. 2024 yılında statü değişecek. ABD'li bir fon, Liverpool ve Manchester United'ın sahipleri, 15 dünya devinin olmasını istiyor. 5 tane de değişenli olmak üzere yeni bir lig isteniyor. UEFA ve FIFA'dan çıkmayı düşünüyorlar. Ayak bastı parası 300 Milyon Euro! Diğer 5 kulüp ise 200 Milyon Euro alacak. UEFA ve FIFA diğer ligleri düşünüyor, 'İmzanız var, olmaz' deniyor. Bu yüzden format değişecek" dedi.



Canlı yayında sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "2024'ten itibaren 32 veya 36 takımlı Şampiyonlar Ligi düzenlenecek. 10 kulüp hep olacak, 10 kulüp puanlarla gelecek, diğer 10 takımın içinde olmaya Türkiye Ligi şampiyonluğu yetmeyecek. Çünkü Avrupa'da ilk 10'da olman lazım. Ligimizin değeri böyle olursa hiç kalmayacak. 2024'te kimse Şampiyonlar Ligi'ne gidemez. Avrupa'da 3 yıl içinde kendimizi ilk 10'a atamazsak, Süper Lig sıradan bir yer olur." diye konuştu.



