Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yöneticiye tepki

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Henry Onyekuru'nun hakkında söylediği iddia edilen sözler ve Galatasaraylı yönetici Mahmur Recevik'in kendisi hakkındaki paylaşımına cevap verdi.



"ONYEKURU İÇİN BİR ŞEY DEMEDİM"



Rıdvan Dilmen canlı yayında "Kızım Eda, 'Baba ne söyledin de böyle yapıyorlar' dedi. 'Henry Onyekuru ile ilgili bir şey söylemişsin' dedi. Onyekuru ile ilgili bir şey söylemedim. Türkiye'de bir şeyler oluyor. Kutuplaşma hat safhada. Birileri düğmeye basıyor. Futbolda bir fanatizm var. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ricevik bir tweet atıyor, o tweet'te "Onyekuru oyuna girince, rakip takım diyecek ki 'Bekler sert oynasın' Ama yapamadılar! Bunu diyebilmek ve düşünmek için şeytan zekasına gerek yok,kötü olmak ve iyi niyetli olmamak yeterli. Ama yapamadılar derken niye yapmadınız, yapmalıydınız demek istiyor herhalde' ifadelerini kullandı. Bu kişi daha önce TFF yöneticisine küfür edip ceza aldı." dedi.



"ULTRASLAN'DA ARKADAŞLARIM VAR"



Galatasaraylı taraftarlara seslenen Rıdvan Dilmen "Şerefim üzerine yemin ederim, sporcu sağlığı benim için çok önemli. Yunan Milli Takım oyuncusu için bile demem. Sen neden kışkırtıyorsun. UltrAslan önemli taraftarlarından biri, kurucuları da arkadaşlarımdır. Benim için bir bildiri yayımladılar. Onların hepsi dostum, arkadaşım. Ben bunları söylediysem, istediğini söylesinler. Çünkü Galatasaray sizin için daha değerli. Savcılarımıza sesleniyorum, zaten resmi başvuruda bulunacağım. Sosyal medya için profesyonel arkadaşlarım var. Gereken başvurular yapılacak" diye konuştu.



"GALATASARAY SANA MI KALDI?"



Mahmut Recevik'e yönelik sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "Sen kaç yaşında adamsın? Sen niye yalan söylüyorsun? Koskoca Galatasaray Kulübü sana mı kaldı? Bu sözleri söylediğimi kanıtlarsam, bir daha televizyona çıkmayacağım. Sen yöneticiliğe devam edecek misin? Yüreğin yetiyorsa... Ben burada para kazanıyorum, yiyorsa istifa et. Bu işler yurt dışına kadar uzanıyor, haber siteleri siz buna uymayın. Bununla ilgili tweet atanları pazartesi günü mahkemeye vereceğim. 1905 yazan kulübe eşşeklik yapacağım öyle mi? Haddime mi? Biz futbolcuyuz, kulüpler efsane." dedi.



"İRFAN CAN KAHVECİ'DEN BANA NE!"



Rıdvan Dilmen son olarak "Ayrıca İrfan Can Kahveci'yi bir kere burada gördüm. Hayatımda telefonla konuşmadım, bir yerde de tesadüfen karşılaşmadım. Siz kafayı mı yediniz? Sanki ben 20 Milyon Euro para vereceğim. Banttan oynuyorsunuz." diyerek sözlerini noktaladı.