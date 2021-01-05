Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın devre arasında hücum bölgesine 3 transfer yapması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com
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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi
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05 Ocak 2021 21:42
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın ara transferde 3 oyuncu kadrosuna katması gerektiğini söyledi. (Rıdvan Dilmen'in tüm sözleri, TIKLAYIN)

Galatasaray'ın hücum bölgesine takviye yapması gerektiğini söyleyen Dilmen, "Ben Fatih hocanın iki kanat oyuncusu aradığını düşünüyorum. Santrfor da arıyordur. Salih, Aytaç falan konuşuluyor, aynı tarz oyuncular. En çok transferi Galatasaray ile Trabzon yapar." dedi.

Oynayan birçok ismin beklentinin altında kaldığını da kaydeden yorumcu, "Galatasaray'da çok problemli Babel, çok problemli iki santrfor var, Feghouli yok, Belhanda papatya falı, iki Emre de benim beklentimin altında. Saha içi kaptanı lazım." ifadelerini kullandı.



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