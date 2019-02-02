Rıdvan Dilmen'den Galatasaray övgüsü

, NTV'de Fenerbahçe - Göztepe maçını yorumlarken'ın transferlerini de değerlendirdi.Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou transferlerini değerlendiren Rıdvan Dilmen, ''İki tane düşeş attı Galatasaray. 2 tane de stoper aldılar. Galatasaray nokta atışlar yaptı, müthiş bir kadro yaptı.'' sözlerini kullandı.Galatasaray kadrosunun daha da güçlendiğini belirten ünlü yorumcu, ''Galatasaray çok güçlendi. Galatasaray'ın son 1.5 sezonundaki iki forvetinden bahsedeceğim sadece. Gomis ve Diagne. Attıkları gollere bir bakın sadece... Fenerbahçe, 5 sezondur şampiyon olamıyor. Galatasaray ile baş edebilmeniz için çok çok önemli oyuncuları ekonominize göre almanız lazım.'' dedi.Diagne transferini yorumlayan Dilmen, ''Okan Buruk ve Abdullah Avcı getirdi Diagne'yi Galatasaray'a. Kasımpaşa, iki maçı kaybetmeseydi Diagne'yi bırakmazdı.'' şeklinde konuştu.