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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray övgüsü

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın devre arası transferlerini değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray övgüsü
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02 Şubat 2019 00:01
Rıdvan Dilmen, NTV'de Fenerbahçe - Göztepe maçını yorumlarken Galatasaray'ın transferlerini de değerlendirdi.

Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou transferlerini değerlendiren Rıdvan Dilmen, ''Herkes Diagne'ye müthiş diyor ama Mitroglou var ya, ooouuv stoperlere dayak atıyor resmen. İki tane düşeş attı Galatasaray. 2 tane de stoper aldılar. Galatasaray nokta atışlar yaptı, müthiş bir kadro yaptı.'' sözlerini kullandı.

''GALATASARAY İLE BAŞ EDEBİLMENİZ İÇİN...''

Galatasaray kadrosunun daha da güçlendiğini belirten ünlü yorumcu, ''Galatasaray çok güçlendi. Galatasaray'ın son 1.5 sezonundaki iki forvetinden bahsedeceğim sadece. Gomis ve Diagne. Attıkları gollere bir bakın sadece... Fenerbahçe, 5 sezondur şampiyon olamıyor. Galatasaray ile baş edebilmeniz için çok çok önemli oyuncuları ekonominize göre almanız lazım.'' dedi.

Diagne transferini yorumlayan Dilmen, ''Okan Buruk ve Abdullah Avcı getirdi Diagne'yi Galatasaray'a. Kasımpaşa, iki maçı kaybetmeseydi Diagne'yi bırakmazdı.'' şeklinde konuştu.

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