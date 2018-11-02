"Fatih Terim ve Mustafa Denizli gibi teknik direktörler inanılmaz kredileri var, bu doğru mu yanlış mı tartışılır. Üç yerler kimse bir şey demez, 5 atarlar ben yaptım derler. Gerçekler var tabii"

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde Rıdvan Dilmen'den NTV ekranlarında değerlendirmeler geldi. Rıdvan Dilmen şöyle konuştu..."Her geçen gün kadro zaafiyetine giren kulüplerimizi görüyoruz. Ben şöyle düşünüyorum; iki sezon sonra mucize olmazsa biz bugün gördüğümüz bu kadroları bile arayacağız. Fenerbahçe, Denizli'de şampiyonluk maçında Anelka yedekti. Drogba'dan Eren'e kalındı""Zorunluluk var ama iki kulüp için kadro planlaması da yok, önümüzdeki sezonlarda daha da kötü kadrolar ile karşılaşacağız. Zaman zaman bu tarz mecburiyetler başarıları da doğurur, umarım bizim için de öyle olur"