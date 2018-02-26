Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı yorumları BJK FB maçı

Fernandao'nun golünü ve Quaresma'nın penaltı beklediği pozisyonu yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe o kadar olgun başladı ki maça, sanki Kadıköy'de oynuyor gibi zannettim. İlk yarıda hakem skoru etkileyecek iki tane hata yaptı ancak takdir hakları da yavaş yavaş ev sahibi Beşiktaş'a doğru dönüyor. Cüneyt Çakır bugün idare ediyor. Şimdi Fenerbahçe'nin attığı golde 25-30 cm Fernandao önde gözüküyor. Fernandao ofsayt gibi geldi" dedi.



, NTV Spor'da Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Ünlü yorumcu derbi için ilginç değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın dünya çapında bir teknik direktör olduğunu söylerken Kocaman'ı Fenerbahçe basketbol takımı başantrenörü Obradovic'e benzetti.Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin Obradovic'i olduğunu ifade eden Dilmen, ''Fenerbahçe şampiyon olamasa da dünya çapında, yeni nesil bir teknik direktörü var artık. Aykut Kocaman 40 cümle kursun bir sorun çıkmaz, kimseyi kırmaz rencide etmez, Şenol Güneş de böyle bir hoca diyebiliriz. Al Koç Fenerbahçe futbol takımına da bir Obradovic lazım demiş ama Fenerbahçe'nin Obradovic'i Aykut Kocaman'dır.'' dedi.Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in Fenerbahçe derbisinde oynamamasını da değerlendiren Rıdvan Dilmen, ''Yıllardır Fenerbahçe için 'gerginlikten yararlanır' diye bir atasözü vardır. O yüzden Fenerbahçe taraftarı Volkan Demirel'i isteyebilir ama deplasmanda gerginlik yaramaz. Belki de Kocaman o yüzden Volkan'ı tercih etmemiş olabilir. Böyle şeyleri vardır.'' sözlerini kullandı."SKORU ETKİLEYECEK 2 HATA"Fenerbahçe o kadar olgun başladı ki maça, sanki Kadıköy'de oynuyor gibi zannettim. İlk yarıda hakem skoru etkileyecek iki tane hata yaptı ancak takdir hakları da yavaş yavaş ev sahibi Beşiktaş'a doğru döndü."OFSAYT VE PENALTI"Şimdi Fenerbahçe'nin attığı golde 25-30 cm Fernandao önde gözüküyor. Fernandao ofsayt gibi geldi, Quaresma'nın pozisyonunda da sanki Isla'nın ayağa bir müdahalesi var, penaltı gibi duruyor"GARİP BİR ŞEKİLDE F.BAHÇE FAVORİYDİ"Garip bir şekilde Fenerbahçe favoriydi. Ben, ev sahibi takımları %5 - 10 daha önde görürüm hep."F.BAHÇE'NİN GOLÜ, BEŞİKTAŞ'I UYANDIRDI"Yardımcı hakem dünya çapında bir yardımcı hakemdir. O gol, Fenerbahçe'yi mağlup etti. Beşiktaş'ı doğru yola itti. 2 senedir şampiyon olan takıma itti o gol."ŞENOL GÜNEŞ LİG BİTİYOR DEDİ, RİSK ALDI"Şenol Güneş, golden sonra 'Beyler yenilirsek lig bitiyor bizim için' dedi. Babel'i Talisca'nın yerine aldı, sol açık olarak Adriano'yu koydu, Tosic'i sol beke aldı. Sonra biraz daha risk alıp 4-4-2'ye döndü."QUARESMA'YA KARŞI GERİ GERİ..."Aykut Kocaman Isla'yı sol, Şener'i sağ kanada aldı. İkisi de sarı kartlı oyuncu. Öyle olunca Quaresma'ya karşı geri gidiyorsun. Fenerbahçe'ye puan getirecek pozisyon bir kere geldi. Onu da Medel çizgiden çıkarttı."FENERBAHÇE NEYİ İYİ YAPAMADI?"Fenerbahçe bugün neyi iyi yapamadı? Pas oyununu yapamadı. Topu tutamadı hiç. Şenol Güneş, değişikliklerle bozdu pas oyununu."HAKEM, SKORA GÖRE MAÇ YÖNETTİ"Hakemler de skora göre maç yönetti. Fenerbahçe'nin attığı gol ofsayt. Penaltı pozisyonu, fotoğraf penaltısıdır. Hakem verir veya vermez. Fenerbahçe'nin yediği 2. gol faul. Beşiktaş gol atınca Cüneyt Çakır rahatladı."CÜNEYT ÇAKIR BURADA İDARE EDİYOR"Cüneyt Çakır, Barcelona - Chelsea maçını yönetiyor ama tüm derbileri idare ediyor. Burada böyle yapıyor, kabul edelim."QUARESMA İÇ SAHA SÜPERSTARI"Quaresma iç saha süperstarı. Sol bekin olmaması da etkiledi. Fenerbahçe'de oyuna giren oyuncularda solak yoktu."KRAMPONLARI FARKLI RENK OLSA..."Fenerbahçe'de 7, Beşiktaş'ta 6 futbolcunun kramponu kırmızıydı. Çok güzel kramponlar ama aynı renk olunca karışıyor. Pozisyona bakınca kim kimin ayağına basmış karışıyor. Penaltı pozisyonunda Isla ve Quaresma'nın kramponları farklı olsa daha rahat karar verirdik."F.BAHÇE'NİN GOLÜ, ZARARINA OLDU"Fenerbahçe'nin attığı gol, zararına oldu. Şenol Güneş, Beşiktaş'a döndü. Şenol Güneş, riske girmedi aslında kendi oyununa döndü."GOLDEN SONRA HAKEM, BEŞİKTAŞ'A KAYDI"İlk golden sonra hakem, biraz daha Beşiktaş'a kaydı. Maçtan sonra Aykut Kocaman, hakem hakkında konuşur büyük ihtimal."SENİN TÜM STADIN KÜFRETTİ"Ahmet Ürkmezgil çok tuhaf. Ahmet Abi'nin Aykut Kocaman ile ilişkisini bilirim. Buluştuğu bir insan. Senin tüm stadın Aykut Kocaman'a küfür etti. Maç sonu yine algı operasyonu diyorlar. Bunlar hoş şeyler değil. Yaşını başını almış insanlar. Aykut Kocaman ile abi kardeş gibiler."SEN KOCAMAN'I HEDEF GÖSTERİRSEN..."Ahmet Nur Çebi falan artık 65-70 yaşına gelmiş insanlar ayıp değil mi? Tüm stat, Aykut Kocaman'a küfretti. Sen, Kocaman'ı hedef gösterirsen böyle olur."MAÇ İPTAL OLSA NE OLACAK?"Mehmet Topal'ın kafasına cisim geldi. Hakem, o andan sonra maçı iptal etse ne olacak? Avrupa'da öyle maç oynanır mı? Nazik mi diyeceksiniz yine kendinize?"VALBUENA, GERİ DÜŞÜNCE GİRİYOR"Valbuena'yı geriye düşmeden oyuna sokmuyor Kocaman. Ne zaman geriye düşse o zaman sokuyor."PERŞEMBE BEŞİKTAŞ FAVORİ"Perşembe Kupa maçında yine Beşiktaş favori olacak. Kadıköy'deki maçta da Fenerbahçe favori olur. Bu işler böyle."QUARESMA'NIN İYİ OYNAMASI İÇİN..."Quaresma'nın iyi oynaması için Beşiktaş semtine getirmen gerekiyor. Ama başka bir yere götürmeyeceksin, orada bırakacaksın."VAGNER LOVE'I MOSKOVA'DAN TANIRIM"Vagner Love'u Moskova yıllarından tanırım, Fenerbahçe talip olmuştu o yıllar. Çok gol kaçırır, bir çatala yapıştırır ama... Hiç beklemediğin bir an sağ köşeye bırakabilir. Çok mu teknik, değil ama golcü mü golcü."KÜME DÜŞMEKTEN BEŞİKTAŞ'A GELMİŞSİN"Love, iyi niyetli ama büyük bir camiaya gelmişsin, Şenol Güneş ile çalışıyorsun. Küme düşmeme mücadelesi veren Alanyaspor'dan 34 yaşında geliyorsun buraya. Şenol Güneş seni çıkarttığında tamam hocam diyip koşarak çıkman lazım."34 YAŞINDA GELMİŞSİN BURAYA..."Vagner Love, gelmiş 34 yaşına. Hocan seni Negredo yerine oynatıyor. Çıkarken tepki gösteriyorsun sen.