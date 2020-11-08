Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı için Trabzonspor yorumu

NTV'de '%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'daki Abdullah Avcı kararını yorumladı.

Haber; Sporx.com
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Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı için Trabzonspor yorumu
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08 Kasım 2020 11:37
NTV ekranlarında %100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'daki Abdullah Avcı gelişmesini yorumladı.

Trabzonspor'un sezona doğru başlamadığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Eddie Newton tercihi doğru değildi. Trabzonspor geçen sezon mental olarak yıpranmıştı. O yüzden Şenol Güneş gibi kariyerli bir teknik adam gerekiyordu. Orada hata yaptılar. Trabzonspor'un menfaatleri her şeyden önde gelir" dedi.

Trabzonspor'a kim delirse gelsin takımın canlanacağını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Abdullah Avcı'nın Trabzonspor için yeterli bir titri vardır. Abdullah Avcı Trabzonspor için yanlış bir isim değildir" dedi



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