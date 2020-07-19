Rıdvan Dilmen: 'Yabancı sınırı kalkınca borç arttı'

, TFF'nin yabancı sınırını kademeli olarak düşürme kararıyla ilgili konuştu ve desteklediğini belirten ifadeler kullandı.Sınırın kalkması sonrasında birçok futbolcunun borcunun ödenemediğini kaydeden Dilmen, "Yabancı sınırı kalkınca bazı kulüpler çok borçlandı, bunu kötüye kullanan kulüpler oldu. Ruiz evine gitti, neden? parasını alamadığı için. Karius gitti, Max Kruse gitti, Anadolu kulüplerinde bir çok takımda futbolcular paralarını alamadığı için gitti. Şimdi diyorlar ki 'Serbest bırakılsın'. Türkiye'nin ekonomisi ne olacak? Bu haldeyken serbest demek anlamsız." dedi.Yabancıların paralarını aldıklarını ve kulüpleri FIFA'da dava ettiğini söyleyen yorumcu, "Van Persie'den, Nani'lerden geldiğimiz noktalara bak. Yerlinin parasını da ödeyemiyor kulüpler. O zaman nasıl olacak? Yabancı futbolcu FIFA'ya gidip istediği gibi alabiliyor parasını. Türk futbolcuya gelince kimse kulüpten büyük değildir muhabbeti oluyor. 4 büyüklerin 1,5 milyar dolara yakın borcu var. Bilinen bir de bu. Böyle borç olur mu? Anadolu'ya gelmedim daha" ifadelerini kullandı.