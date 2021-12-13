Rıdvan Dilmen: "Vitor Pereira ile yollar ayrılacak"

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya yenildiği maçın ardından Vitor Pereira ile ilgili bir iddia gündeme geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Rıdvan Dilmen: 'Vitor Pereira ile yollar ayrılacak'
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13 Aralık 2021 22:42
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 3-2 yenildiği karşılaşmanın ardından flaş bir iddia gündeme geldi.

Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira ile yolların ayrılacağını söyledi. Canlı yayında konuşan Rıdvan Dilmen "Fenerbahçe, bu teknik direktör ile yollarını ayıracak. Beşiktaş'ı yense de ayıracak. Ali Koç ile görüşmedim, konuşmadım ama Ali Koç gönderecek." dedi.

Ayrıca Rıdvan Dilmen "Vitor Pereira, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sezonu tamamlayamaz. Mayıs ayını görme ihtimali yok. Fenerbahçe'de teknik direktör değişecek. Futbol bunu emrediyor. Futbolun emrettiğine karşı gelemezsiniz. 'Ali Koç devam edeceğim' mi diyor? Edemeyeceksin başkan, etme! Mümkün değil." ifadelerini kullandı.


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