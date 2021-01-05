-1'lik eşitlik ile sona erdi.

Rıdvan Dilmen ve Sabri Sarıoğlu, Tugay Kerimoğlu karşılaşmanın ilk yarısını ve ikinci yarıdan beklentilerini değerlendirdi.Öyle bir ilk yarı oldu ki... 30 dakika boyunca kötü maçlardan biriydi. Bu hafta kötü gidiyor maçlar da, iyi futbol olmuyor.Konya'nın da belli bir tarzı var. Kompakt şekilde bekliyorlar. Sol bekten sağ açığa atılan toplarla atak yapmaya çalışıyor. İsmail Hoca, ilk yarıyı 1-0 kapatma duasındaydı. Gol geldi. Galatasaray da golle oyuna ortak oldu. Diagne çok iyi vursa olmazdı, yere sekince kaleci de kurtarmadı. Konya'nın net pozisyonu vardı, döndü gol oldu.İkinci yarı ne olur? İyi zeminlerden biri bu. Daha iyi futbol oynanabilir. İbre Galatasaray'dan yana. Beraberlik kokan, beraberlik oyunu olan bir ilk yarı.Konya'da ve Galatasaray'da iki oyuncu dikkatli olmalı, Ryan Donk ve Jevtovic. Böyle dengeli maçlarda eksik kalırsanız, bu maçı eksik oynamak kolay olmaz.Galatasaray orada derinlik veriyor. Donk ve Luyindama ağır. Konyaspor oyun planını değiştirmeyecektir. Galatasaray, ilk bölgede çok geveliyor. Donk, Luyindama, Taylan, Linnes. Emre Akbaba ve Belhanda çok etkisiz. Arda gelip daha çok oralarda pas yapıyordu. Galatasaray'da iyi oynayan yok. Ritmi biraz daha yükseltmeleri lazım.Oyunun temposu çok düşük. Konya, biraz daha kontrollü ve Galatasaray'ın hatalarını bekliyor, atılan gol de onları doğru çıkardı. Son dakikalar hareketliydi. Babel müdahalesi olabilir mi? Galatasaray topa sahip olduğunda öndeki oyuncularda çok top kalmıyor, pas hataları var. Babel ile oyunu oraya yıkabilirler, bu bir tercih. Şu anda çok görüntünün değişeceğini düşünmüyorum.Galatasaray'ın golü çok önemliydi, içeri geride girmek moralleri bozardı. İlk 35 dakikayı saymazsak, son 10 dakika keyifli oldu. Hamleler oyununun gidişatını belli edecek. Galatasaray'ın alışılmışa gelen 10-15 dakikalık presini göremedik. Pas temposu düşüktü, Konya rahat çıktı geriden. 35. dakikadan sonra Diagne'nin girdiği pozisyonlar var, daha zevkliydi. 2. yarıda hamle bakımından Konyaspor daha alternatifli.