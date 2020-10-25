Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan ve Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona eren maçın ilk yarısını değerlendirdi.
Maçtan fotoğraflar şurada
RIDVAN DİLMEN:
Seyircisiz olmasına rağmen, iki takımın geçmişindeki rekabete yakışır bir tempoda oynandı, maç pek durmadı. İlk 15 dakikada Fenerbahçe'nin üstün oynadığı, hücum düşündüğü ve Trabzonspor'un bu şok baskıdan kurtulamadığını gördük. İlk 15 dakikada 2 ölümcül orta geldi, Valencia arka direkten dışarı attı, birinde de ıskalandı.
Trabzonspor, 15 dakikadan sonra hiç deplasman gibi değil, oyunu oynamaya başladı. Sosa ile Lemos'un anlaşmazlığı oldu ki aynı dili konuşuyorlar, küçük bir kelime dahi yeterdi, oyunda saliselik bir durumda belki kullanmayabilirler. Pozisyon devamında Gökhan'ın hatası var, çekip indireceksin. Bu kadar becerikli olacağını herhalde düşünmedi. Müthiş sürdü ve iyi yere vurdu. Trabzonspor morallenip, Fenerbahçe demoralize olduğu için Fenerbahçe pas hatası yapmaya başladı.
Trabzon'un, geçen seneki 4 resmi maça baktığımızda 3 galibiyet ve 1 beraberliği var Fenerbahçe'ye karşı. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un puan durumları, aralarındaki maçları etkilemez.
Ali Koç'un transferle şampiyon olunmuyor sözü önemli. Trabzonspor'un kazanması için 2. golü bulması lazım. Fenerbahçe şu anda kilidi açamıyor, Milli Piyango ortaları var. Antrenörün değişiklikleri önemli. Zamanla işin Cisse'ye dönebileceğini düşünüyorum. Samatta henüz kafa olarak hazır değil.
İlk yarının en etkisiz oyuncularından biri Ozan ama bence maçın kilit oyuncusu da Ozan. Çok top kaybı yaptı. Belki Sosa ile yer değiştirmek lazım. Yunan oyuncu Pelkas iyi ve yetenekli bir oyuncu. Hakem hata da yapmasına rağmen fena maç yönetmedi, 1-2 sarı kart pozisyonu var.
ERMAN TOROĞLU:
Trabzonspor'un bu oyunun Erol Bulut'un devre arasında çözmesi lazım. Trabzonspor tek santrfor atmış, Abdülkadir ve Nwakaeme de içeri giriyor, çok da iyi pas yapıyorlar. Savunmada da vurmuyorlar, pas yaparak geliyorlar. Jose Sosa'nın veya Luiz Gustavo'nun orta sahada rakibe baskı yapması gerekiyordu. Trabzonspor 3 pasta orta sahaya geliyor. Fenerbahçe'de bu pas trafiğini kesecek olay yok. Baskı yapmaları lazım. Trabzonspor çok rahat iki yan, bir ter yapıyor ve ileri çıkıyor. Abdülkadir ve Nwakaeme kanatta değil, hep orta sahaya geliyorlar. Fenerbahçe iki yandan da çizgiye inemedi. Caner ve Gökhan'a çizgiye inmeden ortaya zorluyorlar. İş orta sahada bitiyordu, Trabzonspor orta sahası, Fenerbahçe'yi bırak, top oynattırmadılar. Abdülkadir'e bakar mısın, halı sahada gibi oynuyor. Kimse basmıyor. 70'e kadar böyle olursa, Fenerbahçe gerilecek.
Maçtan fotoğraflar şurada
RIDVAN DİLMEN:
Seyircisiz olmasına rağmen, iki takımın geçmişindeki rekabete yakışır bir tempoda oynandı, maç pek durmadı. İlk 15 dakikada Fenerbahçe'nin üstün oynadığı, hücum düşündüğü ve Trabzonspor'un bu şok baskıdan kurtulamadığını gördük. İlk 15 dakikada 2 ölümcül orta geldi, Valencia arka direkten dışarı attı, birinde de ıskalandı.
Trabzonspor, 15 dakikadan sonra hiç deplasman gibi değil, oyunu oynamaya başladı. Sosa ile Lemos'un anlaşmazlığı oldu ki aynı dili konuşuyorlar, küçük bir kelime dahi yeterdi, oyunda saliselik bir durumda belki kullanmayabilirler. Pozisyon devamında Gökhan'ın hatası var, çekip indireceksin. Bu kadar becerikli olacağını herhalde düşünmedi. Müthiş sürdü ve iyi yere vurdu. Trabzonspor morallenip, Fenerbahçe demoralize olduğu için Fenerbahçe pas hatası yapmaya başladı.
Trabzon'un, geçen seneki 4 resmi maça baktığımızda 3 galibiyet ve 1 beraberliği var Fenerbahçe'ye karşı. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un puan durumları, aralarındaki maçları etkilemez.
Ali Koç'un transferle şampiyon olunmuyor sözü önemli. Trabzonspor'un kazanması için 2. golü bulması lazım. Fenerbahçe şu anda kilidi açamıyor, Milli Piyango ortaları var. Antrenörün değişiklikleri önemli. Zamanla işin Cisse'ye dönebileceğini düşünüyorum. Samatta henüz kafa olarak hazır değil.
İlk yarının en etkisiz oyuncularından biri Ozan ama bence maçın kilit oyuncusu da Ozan. Çok top kaybı yaptı. Belki Sosa ile yer değiştirmek lazım. Yunan oyuncu Pelkas iyi ve yetenekli bir oyuncu. Hakem hata da yapmasına rağmen fena maç yönetmedi, 1-2 sarı kart pozisyonu var.
ERMAN TOROĞLU:
Trabzonspor'un bu oyunun Erol Bulut'un devre arasında çözmesi lazım. Trabzonspor tek santrfor atmış, Abdülkadir ve Nwakaeme de içeri giriyor, çok da iyi pas yapıyorlar. Savunmada da vurmuyorlar, pas yaparak geliyorlar. Jose Sosa'nın veya Luiz Gustavo'nun orta sahada rakibe baskı yapması gerekiyordu. Trabzonspor 3 pasta orta sahaya geliyor. Fenerbahçe'de bu pas trafiğini kesecek olay yok. Baskı yapmaları lazım. Trabzonspor çok rahat iki yan, bir ter yapıyor ve ileri çıkıyor. Abdülkadir ve Nwakaeme kanatta değil, hep orta sahaya geliyorlar. Fenerbahçe iki yandan da çizgiye inemedi. Caner ve Gökhan'a çizgiye inmeden ortaya zorluyorlar. İş orta sahada bitiyordu, Trabzonspor orta sahası, Fenerbahçe'yi bırak, top oynattırmadılar. Abdülkadir'e bakar mısın, halı sahada gibi oynuyor. Kimse basmıyor. 70'e kadar böyle olursa, Fenerbahçe gerilecek.