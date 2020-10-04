Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu neler söyledi?

Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu, Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanan ve Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile sona eren maçın ilk yarısını yorumladı
RIDVAN DİLMEN
Yusuf Erdoğan bu sezon müthiş başladı. İki hafta önce de çok iyi oynamış. Galatasaray, çok kötü günlerinden bir günü oyun olarak. Diagne net bir karşı karşıya kaçırdı. Galatasaray gibi bir kulüpte bugün... Diagne, atacağı yeri önceden kaleciye mektupla yazdı. Fatih Öztürk'ün direnci son dakikaya kadar devam etti. Galatasaray'ın verdiği pozisyonlara bakınca, kısa oynayarak da rahat rahat geliniyor. Sonuçlandıramıyorlar, derbide de gördük.
Galatasaray'ın ısrarla aynı sistemde devam etmesi bir şey getirmediği gibi götürüyor da. Kasımpaşa kompakt bir takım. Yabancı oyuncularının bazıları da yedek. Kasımpaşa önde bitirmesi gerektiği bir maçtı ve önde bitirdi. Galatasaray'ın 1 tane pozisyonu var. Taylan'ın önündeki 4'lü çok etkisiz. Biraz da Etebo var. Spiker kardeşimizin akrabası gibi, uçurdu kaçırdı, bir garip. Taylan tek kaldı. Etebo, biraz daha önünde. Yardımcı da oluyor. Top beyaz takıma gittiğinde, Feghouli, Belhanda, Diagne, Arda'yı unut. Unuttuğunuz zaman mecburen geri kaçacaklar ya da çizgi halinde çıkacaklar. Hem yediklerinde, hem iptal olanda öyle oldu. İsabetli paslar yaparsanız pozisyon. Fatih Terim, 3 değişiklik yapacaktır, yapmalıdır da. Varsa hakkı 4! 45 dakika daha maç var. Bu takımın rengini heyecanını değiştirmen lazım. Hoca da ısrarla bu takımla oynamaya çalışıyor. Duygusallığı bırakıp radikal değişiklikler yapmalı. 2 yetmez, en az 3 değişiklik şart!
Bu kadar tartıştıran pozisyonu Cüneyt Çakır'dır. Aslında iyi başladı. Ancak, tık tık. Buradaki VAR hakeminde de şu sıkıntı oldu. En son gördüğümüz pozisyonu önce verse... 3-4 dakika bakarsan pozisyon griydi derler. Maçta da göremedin, niye izledin. Griyse ver. Geldin gördün baktın verdin bitti. Ofsayt kamerası da sağlıklı değil. Pozisyonda çizgiyi çektiler. Benim gördüğüm açıdan ofsayt ama çizgide ofsayt değil.
beIN Sports ne yaparsa yapsın, kamera açısını artırsın ve doğru yerlere koysun. Atla deve değil. Futbolda 1 gol önemlidir. Cüneyt Çakır'ın iptali uzun sürmüştür. 10 saniye değil. Futbolun doğrusu yanlışı bilmem ama ayağa basıldı fauldü, faul verdi. Tartıştıran Cüneyt Çakır oldu. Savunmacı olmak zor. Ayak ayağa değince hemen faul ve kart veriyorlar. Kurallar böyle. Biz de böyle yorum yapmak zorundayız.
ERMAN TOROĞLU
Kasımpaşa akıllı idare ediliyor, bir sahibi var, delege falan yok, ona göre oyuncu alıyorlar. Büyüklerin devri yavaş yavaş bitiyor, aşağıdan gelecekler.
İnanılır gibi değil. Kasımpaşa 1 gol atıyor, yardımcı ofsayt bayrağını kaldırıyor, top gidiyor, gol oluyor. 5 dakika duruyor oyun, konuşuyorlar falan, VAR kontrol yapıyor, çizgi falan çekiyorlar ki gol, gerçekten gol. Ofsayt değil. Bu sefer geri dönüp başka yerlerde tahliller yapıyorlar. Hastanede idrar, kan tahlili yapılır ya, ince bağırsağa, kalın bağırsağa gidiyorlar en son anüste bakıyorlar ki faul var, o da tartışılır bir şey. 10 dakika da ona bakıyorlar, golü iptal ediyorlar. Dün Fenerbahçe'nin aleyhine olan faulde, bundan daha net Cisse'ye faul var, o top gidip penaltı oluyor, rakipte oyuncu atılıyor. O oyuncu haftaya oynamayacak, nasıl iş ağabey bu? Dün ve bugün.
Yusuf Erdoğan'ın golü nefis. Galatasaray top gezdiriyor falan ama daha akıllı oynayan, rakip kaleye giden takım Kasımpaşa. Ben Kasımpaşa'yı takım olarak daha çok beğendim. Galatasaray oynuyor ama yalandan. Yan pas, geri pas... Her şeyi zamanında yapacaksın.
Umarım hakem rezilliği falan olmaz da adaletli biter. Kasımpaşa'ya aferin. Galatasaray'da kalecinin bir yan topta hatası vardı, Kasımpaşa bomboş pozisyonu kaçırdı. Böyle giderse Kasımpaşa bayağı önde götürür işi.
RIDVAN DİLMEN
Yusuf Erdoğan bu sezon müthiş başladı. İki hafta önce de çok iyi oynamış. Galatasaray, çok kötü günlerinden bir günü oyun olarak. Diagne net bir karşı karşıya kaçırdı. Galatasaray gibi bir kulüpte bugün... Diagne, atacağı yeri önceden kaleciye mektupla yazdı. Fatih Öztürk'ün direnci son dakikaya kadar devam etti. Galatasaray'ın verdiği pozisyonlara bakınca, kısa oynayarak da rahat rahat geliniyor. Sonuçlandıramıyorlar, derbide de gördük.
Galatasaray'ın ısrarla aynı sistemde devam etmesi bir şey getirmediği gibi götürüyor da. Kasımpaşa kompakt bir takım. Yabancı oyuncularının bazıları da yedek. Kasımpaşa önde bitirmesi gerektiği bir maçtı ve önde bitirdi. Galatasaray'ın 1 tane pozisyonu var. Taylan'ın önündeki 4'lü çok etkisiz. Biraz da Etebo var. Spiker kardeşimizin akrabası gibi, uçurdu kaçırdı, bir garip. Taylan tek kaldı. Etebo, biraz daha önünde. Yardımcı da oluyor. Top beyaz takıma gittiğinde, Feghouli, Belhanda, Diagne, Arda'yı unut. Unuttuğunuz zaman mecburen geri kaçacaklar ya da çizgi halinde çıkacaklar. Hem yediklerinde, hem iptal olanda öyle oldu. İsabetli paslar yaparsanız pozisyon. Fatih Terim, 3 değişiklik yapacaktır, yapmalıdır da. Varsa hakkı 4! 45 dakika daha maç var. Bu takımın rengini heyecanını değiştirmen lazım. Hoca da ısrarla bu takımla oynamaya çalışıyor. Duygusallığı bırakıp radikal değişiklikler yapmalı. 2 yetmez, en az 3 değişiklik şart!
Bu kadar tartıştıran pozisyonu Cüneyt Çakır'dır. Aslında iyi başladı. Ancak, tık tık. Buradaki VAR hakeminde de şu sıkıntı oldu. En son gördüğümüz pozisyonu önce verse... 3-4 dakika bakarsan pozisyon griydi derler. Maçta da göremedin, niye izledin. Griyse ver. Geldin gördün baktın verdin bitti. Ofsayt kamerası da sağlıklı değil. Pozisyonda çizgiyi çektiler. Benim gördüğüm açıdan ofsayt ama çizgide ofsayt değil.
beIN Sports ne yaparsa yapsın, kamera açısını artırsın ve doğru yerlere koysun. Atla deve değil. Futbolda 1 gol önemlidir. Cüneyt Çakır'ın iptali uzun sürmüştür. 10 saniye değil. Futbolun doğrusu yanlışı bilmem ama ayağa basıldı fauldü, faul verdi. Tartıştıran Cüneyt Çakır oldu. Savunmacı olmak zor. Ayak ayağa değince hemen faul ve kart veriyorlar. Kurallar böyle. Biz de böyle yorum yapmak zorundayız.
ERMAN TOROĞLU
Kasımpaşa akıllı idare ediliyor, bir sahibi var, delege falan yok, ona göre oyuncu alıyorlar. Büyüklerin devri yavaş yavaş bitiyor, aşağıdan gelecekler.
İnanılır gibi değil. Kasımpaşa 1 gol atıyor, yardımcı ofsayt bayrağını kaldırıyor, top gidiyor, gol oluyor. 5 dakika duruyor oyun, konuşuyorlar falan, VAR kontrol yapıyor, çizgi falan çekiyorlar ki gol, gerçekten gol. Ofsayt değil. Bu sefer geri dönüp başka yerlerde tahliller yapıyorlar. Hastanede idrar, kan tahlili yapılır ya, ince bağırsağa, kalın bağırsağa gidiyorlar en son anüste bakıyorlar ki faul var, o da tartışılır bir şey. 10 dakika da ona bakıyorlar, golü iptal ediyorlar. Dün Fenerbahçe'nin aleyhine olan faulde, bundan daha net Cisse'ye faul var, o top gidip penaltı oluyor, rakipte oyuncu atılıyor. O oyuncu haftaya oynamayacak, nasıl iş ağabey bu? Dün ve bugün.
Yusuf Erdoğan'ın golü nefis. Galatasaray top gezdiriyor falan ama daha akıllı oynayan, rakip kaleye giden takım Kasımpaşa. Ben Kasımpaşa'yı takım olarak daha çok beğendim. Galatasaray oynuyor ama yalandan. Yan pas, geri pas... Her şeyi zamanında yapacaksın.
Umarım hakem rezilliği falan olmaz da adaletli biter. Kasımpaşa'ya aferin. Galatasaray'da kalecinin bir yan topta hatası vardı, Kasımpaşa bomboş pozisyonu kaçırdı. Böyle giderse Kasımpaşa bayağı önde götürür işi.