Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu ne dedi?

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlik ile sona erdi. Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu, maçın ilk yarısında yaşananları ve ikinci yarıdan beklentilerini yorumladı.
ERMAN TOROĞLU:
Galatasaray'ın kalecisini 10. dakikada gördüm, bir de 45'te gördüm. Antalya'nın oyun şekli bu. Futbol da çirkinleşiyor, Galatasaray'a yenilirsin ama bu futbolu oynamaman lazım. Antalya buysa, ben Antalya'nın maçına gitmem. Futbolu çirkinleştiriyorlar. Ersun Yanal hani hücumcu teknik direktördü?
Arda var, Belhanda var ama Feghouli olunca iş başka oluyor. O adam, hakikaten başka bir adam. Şekli, takımı oynatması, ara topları falan, vuruşları... Yokluğunu Galatasaray hissediyor. Taylan fiziğe dayalı top oynayan oyuncu, tekniği Feghouli kadar yok henüz, iyi meziyetleri var.
Oğulcan ileride sıkıştı, çok dar alan. Dar alanda değişik oyuncular lazım, daha Oğulcan onu çözecek kapasitede değil. Falcao mesela bu maçta lazım, bu maçta iş yapabilecek adam.
Diagne'ye anladığım kadarıyla takım arkadaşları da sempatik bakmıyor, o da Galatasaray'a uymadı. Kapak, kavanoza uymadı. Yollar ayrılacak, belli.
RIDVAN DİLMEN
Pozisyonsuzluğun sebeplerinden biri son paslardaki hatalar. Öldürücü ortalar da gelmedi. Linnes ve Saracchi çok güzel iniyor aslında. Ne lazım, tecrübeli santrfor lazım. Falcao! Ön direk ve arka direkte olacak. Arkadaki 4'lüden en az 1'inin de koşusu lazım. Emre Akbaba bunları çok iyi yapıyor. Emre Akbaba, Ömer Bayram'la değişir. Falcao'yu merkeze alabilir Oğulcan'ı da çıkarıp.
İkinci bölgede çok hareketli Galatasaray, zorlanmadan geliyor. Antalyaspor, ilk yarının sonunda tehdit bir pozisyonu vardı. Çok nadir de gelse zaman zaman savunma arkasında Galatasaray boşluk bırakıyor. O pozisyonda da öyle oldu.
Antalyaspor, daha yeni 6-0 mağlup oldu. Galatasaray da bu skora aldanmış. Çok yüksek tempolu pas yapmıyorlar. Yavaş paslar gidiyor. Orada Taylan oynuyordu. 45'te hoca iki değişiklik yapar, Falcao da hazırsa. Falcao da bir 45 dakika oynasın.
Fatih Hoca, Falcao değişikliğini yapmak zorunda kalacaktır. Oğulcan daha geniş alanda oynamaya alışkın. Antalyaspor, 0-0 nasıl gidecek, nasıl bitecek bunu düşünsün. 10 kişi bekleyip pozisyon vermediler. Ancak, nasıl hücum edecekler? 0-0 bitmesi zor bu müsabakanın.
ERMAN TOROĞLU:
Galatasaray'ın kalecisini 10. dakikada gördüm, bir de 45'te gördüm. Antalya'nın oyun şekli bu. Futbol da çirkinleşiyor, Galatasaray'a yenilirsin ama bu futbolu oynamaman lazım. Antalya buysa, ben Antalya'nın maçına gitmem. Futbolu çirkinleştiriyorlar. Ersun Yanal hani hücumcu teknik direktördü?
Arda var, Belhanda var ama Feghouli olunca iş başka oluyor. O adam, hakikaten başka bir adam. Şekli, takımı oynatması, ara topları falan, vuruşları... Yokluğunu Galatasaray hissediyor. Taylan fiziğe dayalı top oynayan oyuncu, tekniği Feghouli kadar yok henüz, iyi meziyetleri var.
Oğulcan ileride sıkıştı, çok dar alan. Dar alanda değişik oyuncular lazım, daha Oğulcan onu çözecek kapasitede değil. Falcao mesela bu maçta lazım, bu maçta iş yapabilecek adam.
Diagne'ye anladığım kadarıyla takım arkadaşları da sempatik bakmıyor, o da Galatasaray'a uymadı. Kapak, kavanoza uymadı. Yollar ayrılacak, belli.
RIDVAN DİLMEN
Pozisyonsuzluğun sebeplerinden biri son paslardaki hatalar. Öldürücü ortalar da gelmedi. Linnes ve Saracchi çok güzel iniyor aslında. Ne lazım, tecrübeli santrfor lazım. Falcao! Ön direk ve arka direkte olacak. Arkadaki 4'lüden en az 1'inin de koşusu lazım. Emre Akbaba bunları çok iyi yapıyor. Emre Akbaba, Ömer Bayram'la değişir. Falcao'yu merkeze alabilir Oğulcan'ı da çıkarıp.
İkinci bölgede çok hareketli Galatasaray, zorlanmadan geliyor. Antalyaspor, ilk yarının sonunda tehdit bir pozisyonu vardı. Çok nadir de gelse zaman zaman savunma arkasında Galatasaray boşluk bırakıyor. O pozisyonda da öyle oldu.
Antalyaspor, daha yeni 6-0 mağlup oldu. Galatasaray da bu skora aldanmış. Çok yüksek tempolu pas yapmıyorlar. Yavaş paslar gidiyor. Orada Taylan oynuyordu. 45'te hoca iki değişiklik yapar, Falcao da hazırsa. Falcao da bir 45 dakika oynasın.
Fatih Hoca, Falcao değişikliğini yapmak zorunda kalacaktır. Oğulcan daha geniş alanda oynamaya alışkın. Antalyaspor, 0-0 nasıl gidecek, nasıl bitecek bunu düşünsün. 10 kişi bekleyip pozisyon vermediler. Ancak, nasıl hücum edecekler? 0-0 bitmesi zor bu müsabakanın.