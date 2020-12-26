Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu ne dedi?

Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.
Rıdvan Dilmen Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi ve ikinci yarıdan beklentilerini sıraladı.
ERMAN TOROĞLU
İki takım oyuncuları 30 metrede sıkışıyor. İki takım da aynı, çok gereksiz paslar yapıyorlar, yan paslar yapıyorlar. Galatasaray biraz daha fazla araya topu sokarak oynuyor. Burada top tekniği çok yüksek oyuncular lazım. Feghouli çıktı, Galatasaray için dezavantaj. Burada ince iş yapacak oyuncu lazım, Galatasaray da ince işten gol buldu. Trabzonspor da pozisyona girdi aslında. Galatasaray, oyuncu ağırlığı olarak daha bir farklı.
Nwakaeme iyi, hoş ama ağır, tank gibi. Geliyor, gidemiyor, gidiyor, gelemiyor. Nereye kadar? Trabzonspor ne kadar iyi parselizasyon yapıyorsa, Galatasaray da yapıyor. Trabzonspor topu aldığında pas atacak adamı zor buluyor. Trabzonspor da yaptı, pozisyon buldu ama Galatasaray'ın topçuları bir tık daha iyi.
Falcao ve Diagne'nin yokluğu hissediliyor, araya atılan toplarda onlar olsa daha farklı olabilir.
RIDVAN DİLMEN
Bir tarafta formda Galatasaray, bir tarafta skorları iyi olan Trabzonspor vardı. İki takımın da öne geçebileceği pozisyonları oldu. Bir tanesini Okan Kocuk mükemmel çıkardı. Rüştü'den öğrendiğimiz tersten atlamayı yapsa çıkaramazdı. Trabzonspor'un birkaç karambolü ve Djaniny'nin karşı karşıya pozisyonu vardı. Son paslarda problemler vardı.
Galatasaray sabırlı başladı. Öndeki oyuncular sürekli hareketli. Fatih Terim tribünde ama Terim, Omar'a teşekkür edecektir. Nwakaeme'ye karşı iyi oynuyor. Omar'ın sarı kartı var. Terim, bir tercih yapabilir. Bu maçta 10 kişi kalmamak lazım.
Galatasaray istim üzerinde. Fenerbahçe - Başakşehir maçı gibi. Trabzonspor, Başakşehir konumunda. Bu final maçı Trabzonspor adına. İlk yarı kötü değildi. İsimlerine yakışır olmasa da ciddi, pozisyonlu bir maç oldu.
Orta sahalar kolay geçiliyor. 2-3-1 oynuyor Trabzonspor. Yusuf, Baker, Nwakaeme oynuyor 3'lü. Abdulkadir de stoperler arasına girmeye başladı. Galatasaray'ın oyun tarzında da Taylan, stoperler arasna girince orta saha tamamen boşalıyor.
Trabzonspor'un gol atacak tek oyuncusu Djaniny. Kulübe de sıkıntılı. Ekuban'ı arıyor Trabzonspor. Galatasaray'a ters gelebilecek bir oyuncuydu.
Galatasaray, ikiyi bulursa maçı tamamen koparır. Rakibini şuursuzlaştırır.
Rıdvan Dilmen Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi ve ikinci yarıdan beklentilerini sıraladı.
ERMAN TOROĞLU
İki takım oyuncuları 30 metrede sıkışıyor. İki takım da aynı, çok gereksiz paslar yapıyorlar, yan paslar yapıyorlar. Galatasaray biraz daha fazla araya topu sokarak oynuyor. Burada top tekniği çok yüksek oyuncular lazım. Feghouli çıktı, Galatasaray için dezavantaj. Burada ince iş yapacak oyuncu lazım, Galatasaray da ince işten gol buldu. Trabzonspor da pozisyona girdi aslında. Galatasaray, oyuncu ağırlığı olarak daha bir farklı.
Nwakaeme iyi, hoş ama ağır, tank gibi. Geliyor, gidemiyor, gidiyor, gelemiyor. Nereye kadar? Trabzonspor ne kadar iyi parselizasyon yapıyorsa, Galatasaray da yapıyor. Trabzonspor topu aldığında pas atacak adamı zor buluyor. Trabzonspor da yaptı, pozisyon buldu ama Galatasaray'ın topçuları bir tık daha iyi.
Falcao ve Diagne'nin yokluğu hissediliyor, araya atılan toplarda onlar olsa daha farklı olabilir.
RIDVAN DİLMEN
Bir tarafta formda Galatasaray, bir tarafta skorları iyi olan Trabzonspor vardı. İki takımın da öne geçebileceği pozisyonları oldu. Bir tanesini Okan Kocuk mükemmel çıkardı. Rüştü'den öğrendiğimiz tersten atlamayı yapsa çıkaramazdı. Trabzonspor'un birkaç karambolü ve Djaniny'nin karşı karşıya pozisyonu vardı. Son paslarda problemler vardı.
Galatasaray sabırlı başladı. Öndeki oyuncular sürekli hareketli. Fatih Terim tribünde ama Terim, Omar'a teşekkür edecektir. Nwakaeme'ye karşı iyi oynuyor. Omar'ın sarı kartı var. Terim, bir tercih yapabilir. Bu maçta 10 kişi kalmamak lazım.
Galatasaray istim üzerinde. Fenerbahçe - Başakşehir maçı gibi. Trabzonspor, Başakşehir konumunda. Bu final maçı Trabzonspor adına. İlk yarı kötü değildi. İsimlerine yakışır olmasa da ciddi, pozisyonlu bir maç oldu.
Orta sahalar kolay geçiliyor. 2-3-1 oynuyor Trabzonspor. Yusuf, Baker, Nwakaeme oynuyor 3'lü. Abdulkadir de stoperler arasına girmeye başladı. Galatasaray'ın oyun tarzında da Taylan, stoperler arasna girince orta saha tamamen boşalıyor.
Trabzonspor'un gol atacak tek oyuncusu Djaniny. Kulübe de sıkıntılı. Ekuban'ı arıyor Trabzonspor. Galatasaray'a ters gelebilecek bir oyuncuydu.
Galatasaray, ikiyi bulursa maçı tamamen koparır. Rakibini şuursuzlaştırır.