Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu ne dedi?

İlk yarıda neler oldu, ikinci yarıda bizi neler bekliyor? Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu'nun yorumları;Geçen haftaki maçın birebir aynısı. Galatasaray geliyor, rakip kaleci muhteşem oynuyor. Geçen haftanın fotokopisi. Golü buldu, tek ve önemli fark. Geleceğim diyen gol, geçen hafta da gelebilirdi. Çok iyi top oynarken rakip takım o kadar kötü ki demek yanlış. Galatasaray çok iyi oynadı. Rizespor çok korkak başladı. Tek şutları Skoda'nun kötü vuruşu. Rizespor'un gol yemesi lazımdı kaleye gitmesi için. Kendisi için hayırlı bir gol yedi. İkinci golü yemezse... İlk yarı Galatasaray'ın hakimiyetinde geçti. İkinci yarı daha dengeli olur. Remy, ikinci yarı girer. Çok yetenekli oyuncu.Pandemiden dolayı seyirci yasağı var. Bu oyun kuralları kaldığı süre içerisinde, bu olaylar da biterse seyirci gitmez. Denizlispor ve Rizespor'un aleyhine verilen penaltılar birebir aynı. Net penaltı, kurallara göre penaltı. Ben de VAR'a gider veririm ama futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar.Rizespor Galatasaray'ın üzerine gidemiyor. Galatasaray topla iyi oynuyor, iyi oynayan oyuncuları var ama geri dönüşlerde karar veremiyorlar. Basalım mı yoksa kendi sahamızda mı kabul edelim, kararını veremediler. Bence bırakıp, kendi yarı sahalarına gelip hücum etseler, kendi açılarından daha iyi. Oyuna hakimler, topu daha iyi gezdiriyorlar. 2 pozisyon buldular, bir penaltı, biri direkten döndü. Pozisyon bulmaya da gayret ediyorlar. Rizespor, Galatasaray'ın üzerine gidemiyor.Çok konuşulacak bir penaltı pozisyonu var, herkes ikiye bölünecek, öyle hissediyorum. 2-3 defa seyrettim, 2 oyuncu kafaya çıkıyor. Rize'deki oyuncu daha uzun boylu, Galatasaray'daki oyuncu daha kısa. Rizeli oyuncu önce çıkıyor, topa vururken de kolu Galatasaraylı oyuncunun suratına geliyor. Fazla yükseldiken sonra dirsek mi yapıyor, normal hareket mi yapıyor. Bence normal hareketi yapıyor. Kafayı vururken eli geliyor. Hakem