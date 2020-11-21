Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu ne dedi?

RIDVAN DİLMEN:



Kadro açıklandığı zaman herkes Josef'i stoper bekliyordu ama Sergen Hoca, orta saha olarak daha iyi oldu. Ligimizin yeni Alex'i Atiba. Josef orta sahada olmasa, Atiba geri gelecek.



Maç Beşiktaş'ın sahasında, 8 eksik var, seyirci yok. Manchester United'ı yenmiş Başakşehir, geçen sezon şampiyon. Beşiktaş'ın göğsünde 1903 yazıyor. Başakşehir iyi kulüp, Beşiktaş büyük kulüp. İyi kulüp, büyük kulüp gibi oynayamaz. Başakşehir böyle bir takım değil. Senin özelliğin disiplin, kompakt oyun, yetenekli oyuncularla sonu. Şuurunu kaybetmiş bir büyük kulüp gibi disiplinsiz oynarsan, büyük kulüp de karşında açsa böyle 6 yapar seni. Şaşırma!



Hakem, 1-2 saniye yutkunacak. Tam maşallah dedik. Faulü gördün. Oynat avantajı arkadaş. Atiba ile buluştu top. Yutkunsa devam edecek. Gitti sonra kartı vermek zorunda kaldı. Sergen Yalçın'a gösterdiği kart değil ama hakemin hatasından ötürü Sergen Yalçın'a kart vermek zorunda kaldı. 2-0'dan sonra bile Larin hala orada. Hakemler yutkunacak. Ümit Öztürk uzun süredir büyük takım maçı yönetemiyordu. Yanına hemen tecrübeli yardımcılar vermişler. Sadece 1 hatası vardı.



İlk yarıda büyük kulüp, sokak kedisi gibi açtı. İyi kulüpse ev kedisi gibiydi.



ERMAN TOROĞLU



Başakşehir'i Beşiktaş oynatmadı ilk 45 dakikada, kımıldatmadı, çok akıllı oynadı. Beşiktaş'ı bu sezon ilk defa, ilk 45 dakikada çok beğendim. Beşiktaş'ın böyle olması lazım.



Başakşehir'i sıkıştırdılar, Başakşehir'in hiç beğenmediği oyun tipi. Başakşehir geniş alan bulamadı, hiç bırakmadılar. Josef de Souza, orta sahaya çok faydalı. Atiba zaten faydalı, orta sahada iyi kapanınca böyle oluyor. Hücumcular defansa, defansçılar hücuma yardıjm etti. Hop gibi sıkıştırdılar, Başakşehir'i ortada boğdular.



Beşiktaş 2 gol attı, 2 golden önce hakem acemilik yapıp düdük çalmasa, gol pozisyonu var. Bırak adam girsin içeri. Sergen Yalçın da sarı kart gördü, çıldırdı, haklı. 1 saniye bekleseydi hakem, otobüsü mü kaçıracaksın, bekle.



Atiba 37 yaşında, bu adamda motor sayısı herhalde 4. 4 çeker bir adam. 46. dakikada 60 metre depar attı, son hareketi de mükemmel, vurur gibi yaptı, kaleci ve defansı öldürdü ve arkadaşına bomboş attı.



Beşiktaş'a eksik diyoruz, Ljajic kenarda oturuyor. Sahada kafayı, kelleyi koyacak adamlar var demek ki, kaytaran oyuncu yok. Aboubakar nerelere geliyor, ne toplar çıkarıyor.



Ben Vida ile maç kaybedeceğime, bu tip oyuncularla kaybetmek isterim. Bu takım kaybetse bile, oyuncuları kazanırsın. Bu adamlar sana lazım. Mücadele eden, iyi niyetli adam formanın da hakkını veriyor. Beşiktaş tıkır tıkır oynadı.



