Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu ne dedi?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu yorumladı.
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RIDVAN DİLMEN
Seyircisiz olduğu zaman saha avantajı gidiyor. Yüzde 5 kuralı sonraı ev sahipleri daha avantajlıydı ama artık yok. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da pozsiyonları var. 7 tane yeni oyuncu, teknik direktör var. Galatasary'da 8 tane geçen sezondan oyuncu var. Orta saha oyuncularının çok rahatlıkla top oynayabildiği bir ilk yarı izledik. Hem Fenerbahçe, hem Glatasaray adına. Ceza sahasına kadar o rahat geliyorlar ki, her hücum tehlikeli gibi. Belki sonuçlanmıyor ancak son paslara kadar etkili oynuyor iki takım da. Galatasaray, 2-3 kez geldi. Sonuç da alıyordu. Fenerbahçe de ortalarda 4-5 kişiyle giriyor. Beklediğimin ötesinde bir Fenerbahçe, beklediğimin altında bir Galatasaray. Tuhaf bir maç oluyor. Seyirci de yok.
BABEL'İ MUTLAKA OYUNA ALMALI
Yeni bir takım olmasına rağmen Fenerbahçe oturaklı, olgun oynuyor. Birlikte oynamamış olmanın dezavantajları da var pas alışverişlerinde. Galatasaray'ın ilk tercihi Babel olacak. Oyun ortada oynanıyor, avantaj gitti. Gökhan ve Caner çok oyunda. Arda ve Feghouli fazla geri geldi. Bunu taşıyacak yegane oyuncu Babel. Fatih Terim, Babel'i mutlaka alacak. Çünkü, Fenerbahçe'nin bekleri çok çıkıyor.
SOSA'NIN KARTI DOĞRU DEĞİL
Sosa'nın kartı doğru değil. Thiam'a kart verilebilirdi. Luyindama, saatli bomba gibi duruyor statta. Sert bir oyuncu. Karşısında oynayan oyuncular çabuk. Fatih Hoca, 'Aman kart görme' diyecektir.
ERMAN TOROĞLU
Fenerbahçe bence iyi götürüyor, Galatasaray kendine göre oynamıyor, Galatasaray 10 kişi oynuyor. Sahaya bakıyorum, Fenerbahçe orta sahası istediğini yapıyor, istediği şekilde oynuyor, şu anda da iyi gidiyorlar. Galatasaray hakikaten 10 kişi, Belhanda ile Arda Turan 1 oyuncu gibi oynuyor. Fatih Terim ikisinden birini çıkarır ve orta sahaya Etebo'yu alıp, Emre Kılınç'ı sola alırsa düzeltir yoksa Fenerbahçe başına iş açar. Fenerbahçe topu biraz daha iyi kullansa, pozisyon yakalayacak. Taylan Antalyalı orta sahada tek kalıyor, enteresan işler yapmaya başladı, her an atılabilir. Hamal falan dedik de bu kadar hamal değil. Belhanda ile Arda bel kıvıracak, Antalyalı koşacak! Yok ya.
Böyle devam ederse Galatasaray'da biri atılır. Şu görüntüde bence Arda'yı alıp, Belhanda ile devam etmeli. İlla Arda'yı kaptan çıkarmak için bu takımı kurduysa, maçı mı alması lazım, yoksa Arda'yı mı öne atması lazım? Arda'yı öne atmaya devam ederse, maçı kaybeder. Luyindama ile Marcao'ya çok iş düşüyor, bir tek Antalyalı çırpınıyor.
Samatta, Fenerbahçe'ye çok iyi bir transfer. Aboubakar tarzı, çok hareketli. Savunma arkasına çok koşu atıyor. Galatasaray'a çok ters gelecektir.
MAÇTAN FOTOĞRAFLAR! TIKLAYIN
RIDVAN DİLMEN
Seyircisiz olduğu zaman saha avantajı gidiyor. Yüzde 5 kuralı sonraı ev sahipleri daha avantajlıydı ama artık yok. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da pozsiyonları var. 7 tane yeni oyuncu, teknik direktör var. Galatasary'da 8 tane geçen sezondan oyuncu var. Orta saha oyuncularının çok rahatlıkla top oynayabildiği bir ilk yarı izledik. Hem Fenerbahçe, hem Glatasaray adına. Ceza sahasına kadar o rahat geliyorlar ki, her hücum tehlikeli gibi. Belki sonuçlanmıyor ancak son paslara kadar etkili oynuyor iki takım da. Galatasaray, 2-3 kez geldi. Sonuç da alıyordu. Fenerbahçe de ortalarda 4-5 kişiyle giriyor. Beklediğimin ötesinde bir Fenerbahçe, beklediğimin altında bir Galatasaray. Tuhaf bir maç oluyor. Seyirci de yok.
BABEL'İ MUTLAKA OYUNA ALMALI
Yeni bir takım olmasına rağmen Fenerbahçe oturaklı, olgun oynuyor. Birlikte oynamamış olmanın dezavantajları da var pas alışverişlerinde. Galatasaray'ın ilk tercihi Babel olacak. Oyun ortada oynanıyor, avantaj gitti. Gökhan ve Caner çok oyunda. Arda ve Feghouli fazla geri geldi. Bunu taşıyacak yegane oyuncu Babel. Fatih Terim, Babel'i mutlaka alacak. Çünkü, Fenerbahçe'nin bekleri çok çıkıyor.
SOSA'NIN KARTI DOĞRU DEĞİL
Sosa'nın kartı doğru değil. Thiam'a kart verilebilirdi. Luyindama, saatli bomba gibi duruyor statta. Sert bir oyuncu. Karşısında oynayan oyuncular çabuk. Fatih Hoca, 'Aman kart görme' diyecektir.
ERMAN TOROĞLU
Fenerbahçe bence iyi götürüyor, Galatasaray kendine göre oynamıyor, Galatasaray 10 kişi oynuyor. Sahaya bakıyorum, Fenerbahçe orta sahası istediğini yapıyor, istediği şekilde oynuyor, şu anda da iyi gidiyorlar. Galatasaray hakikaten 10 kişi, Belhanda ile Arda Turan 1 oyuncu gibi oynuyor. Fatih Terim ikisinden birini çıkarır ve orta sahaya Etebo'yu alıp, Emre Kılınç'ı sola alırsa düzeltir yoksa Fenerbahçe başına iş açar. Fenerbahçe topu biraz daha iyi kullansa, pozisyon yakalayacak. Taylan Antalyalı orta sahada tek kalıyor, enteresan işler yapmaya başladı, her an atılabilir. Hamal falan dedik de bu kadar hamal değil. Belhanda ile Arda bel kıvıracak, Antalyalı koşacak! Yok ya.
Böyle devam ederse Galatasaray'da biri atılır. Şu görüntüde bence Arda'yı alıp, Belhanda ile devam etmeli. İlla Arda'yı kaptan çıkarmak için bu takımı kurduysa, maçı mı alması lazım, yoksa Arda'yı mı öne atması lazım? Arda'yı öne atmaya devam ederse, maçı kaybeder. Luyindama ile Marcao'ya çok iş düşüyor, bir tek Antalyalı çırpınıyor.
Samatta, Fenerbahçe'ye çok iyi bir transfer. Aboubakar tarzı, çok hareketli. Savunma arkasına çok koşu atıyor. Galatasaray'a çok ters gelecektir.