Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu ne dedi?

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RIDVAN DİLMEN

ERMAN TOROĞLU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu yorumladı.Seyircisiz olduğu zaman saha avantajı gidiyor.7 tane yeni oyuncu, teknik direktör var. Galatasary'da 8 tane geçen sezondan oyuncu var. Orta saha oyuncularının çok rahatlıkla top oynayabildiği bir ilk yarı izledik.Belki sonuçlanmıyor ancak son paslara kadar etkili oynuyor iki takım da. Galatasaray, 2-3 kez geldi. Sonuç da alıyordu. Fenerbahçe de ortalarda 4-5 kişiyle giriyor.Yeni bir takım olmasına rağmen Fenerbahçe oturaklı, olgun oynuyor. Birlikte oynamamış olmanın dezavantajları da var pas alışverişlerinde. Galatasaray'ın ilk tercihi Babel olacak. Çünkü, Fenerbahçe'nin bekleri çok çıkıyor.Sosa'nın kartı doğru değil. Thiam'a kart verilebilirdi. Luyindama, saatli bomba gibi duruyor statta. Sert bir oyuncu. Karşısında oynayan oyuncular çabuk. Fatih Hoca, 'Aman kart görme' diyecektir.Fenerbahçe bence iyi götürüyor, Galatasaray kendine göre oynamıyor, Galatasaray 10 kişi oynuyor. Sahaya bakıyorum, Fenerbahçe orta sahası istediğini yapıyor, istediği şekilde oynuyor, şu anda da iyi gidiyorlar.Fatih Terim ikisinden birini çıkarır ve orta sahaya Etebo'yu alıp, Emre Kılınç'ı sola alırsa düzeltir yoksa Fenerbahçe başına iş açar. Fenerbahçe topu biraz daha iyi kullansa, pozisyon yakalayacak.Hamal falan dedik de bu kadar hamal değil.Böyle devam ederse Galatasaray'da biri atılır. Şu görüntüde bence Arda'yı alıp,? Arda'yı öne atmaya devam ederse, maçı kaybeder. Luyindama ile Marcao'ya çok iş düşüyor, bir tek Antalyalı çırpınıyor.